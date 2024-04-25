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T.C. ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/148

MALİYE HAZİNESİ ile İBRAHİM VE MUHTAR KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı Maliye HazinesinceAdana ili, Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 4680 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Mustafa kızı Huri'nin TMK 588. Maddesi gereğince Gaipliğine,Adana ili, Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 4680 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Mustafa kızı Huri'nin Hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve mal varlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Mustafa kızı Huri'nin bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2024/148 Esas sayılı dosyasına müracaata bulunmaları müracatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02022404