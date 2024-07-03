T.C.

ADANA

11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/195 Esas

Konu : İlan Hk.

İLAN

Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, İsmaliye Mahallesi, 15058 ada, 3 Parsel - 15055 ada, 3 parsel - 15041 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,D

avacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.



Duruşma günü: 18/09/2024, saat: 09:35

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