×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 00:00

.

T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2021/1664 EsasKARAR NO : 2023/962 Karar

5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/09/2023 tarihli ilamı ile " 7242 sayılı yasa ile değişik 5607 sayılı kanunun 3/22, 5/2, 3/18-son, 3/5-10, 3/23, 61, 3/18, 3/5, 3/10, 3/23, 62/1, CMK. 231/9,8, 231/6-a,b,c, 63, 5607 sy. 13/1, 5237 sy. 54/4 maddeleri gereğincesanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA" karar verilen;
Muhammed ve Fatme Hıcezi oğlu 1979 El Suvra d.lu, SuriyeEl Suva nüfusuna kayıtlı, Bilal Habeş mh.490 sk. No: 28 Yeşilköy Bakırköy İstanbul adresinde oturan MUSTAFA YUSUF,tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık MUSTAFA YUSUF hakkındaki14/09/2023tarih ve 2021/1664 Esas, 2023/962 Karar sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01972428

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01972428#İlangovtr