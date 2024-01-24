T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1664 EsasKARAR NO : 2023/962 Karar

5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/09/2023 tarihli ilamı ile " 7242 sayılı yasa ile değişik 5607 sayılı kanunun 3/22, 5/2, 3/18-son, 3/5-10, 3/23, 61, 3/18, 3/5, 3/10, 3/23, 62/1, CMK. 231/9,8, 231/6-a,b,c, 63, 5607 sy. 13/1, 5237 sy. 54/4 maddeleri gereğincesanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA" karar verilen;

Muhammed ve Fatme Hıcezi oğlu 1979 El Suvra d.lu, SuriyeEl Suva nüfusuna kayıtlı, Bilal Habeş mh.490 sk. No: 28 Yeşilköy Bakırköy İstanbul adresinde oturan MUSTAFA YUSUF,tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık MUSTAFA YUSUF hakkındaki14/09/2023tarih ve 2021/1664 Esas, 2023/962 Karar sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/01/2024

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