T.C. ADALET BAKANLIĞI

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu

İşyurdu Müdürlüğü

İLAN

1- Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüz Ziraat İşkolu tarafından2023 Yılında üretimi yapılan yaklaşık 300.000(±%20)kg Washington Portakalın ve 100.000(±%20)kg Kırmızı Greyfurtun dalındansatışı olacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre (Açık Arttırma) ihale edilecektir.



2- İhale dökümanı ile teknik şartnameler, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İhale Komisyonu'ndan ücretsiz temin edilebilir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerinin ihale dökümanlarını alması gerekmektedir.



3- İhale Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü binası Toplantı ve İhale Salonunda aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.



300.000 (±%20) kg Washington portakalın dalından satışı için 27/11/2023 pazartesi günü saat 10:30 de 6,13-TL/kg olmak üzere toplam 1.839.000,00-TL muammen bedel üzerinden 275.850,00-TL geçici teminatlı,

100.000 (±%20)kg Kırmızı Greyfurtun dalından satışı için 27/11/2023 pazartesi günü saat: 11:00 de 6,38-TL /kgolmak üzere toplam 638.000,00-TL muammen bedel üzerinden 95.700,00-TL geçici teminatlı olacak şekilde yapılacaktır



5- Tedavüldeki Türk parası ve bankaların vereceği süresiz teminat mektupları, Devlet tahvilleri teminat olarak kabul edilecektir.



6- İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

Geçici teminat vermesi, Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri, Müşterinin tüzel kişi olması halinde ihaleye giren kişinin gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Şahıs adına ihaleye vekâleten giren kişiler, gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir. Tebligat için adres beyanı Yukarıda belirtilen belgeler ihale komisyonuna en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.Belirtilen ihale saatine kadar belgelerini teslim etmeyen şahıs/firmalar ihaleye katılamazlar

İlanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01929808

