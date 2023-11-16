T.C. ADALET BAKANLIĞI
Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu
İşyurdu Müdürlüğü
İLAN
1- Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüz Ziraat İşkolu tarafından2023 Yılında üretimi yapılan yaklaşık 300.000(±%20)kg Washington Portakalın ve 100.000(±%20)kg Kırmızı Greyfurtun dalındansatışı olacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre (Açık Arttırma) ihale edilecektir.
2- İhale dökümanı ile teknik şartnameler, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İhale Komisyonu'ndan ücretsiz temin edilebilir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerinin ihale dökümanlarını alması gerekmektedir.
3- İhale Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü binası Toplantı ve İhale Salonunda aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.
- 300.000 (±%20) kg Washington portakalın dalından satışı için 27/11/2023 pazartesi günü saat 10:30 de 6,13-TL/kg olmak üzere toplam 1.839.000,00-TL muammen bedel üzerinden 275.850,00-TL geçici teminatlı,
- 100.000 (±%20)kg Kırmızı Greyfurtun dalından satışı için 27/11/2023 pazartesi günü saat: 11:00 de 6,38-TL /kgolmak üzere toplam 638.000,00-TL muammen bedel üzerinden 95.700,00-TL geçici teminatlı olacak şekilde yapılacaktır
5- Tedavüldeki Türk parası ve bankaların vereceği süresiz teminat mektupları, Devlet tahvilleri teminat olarak kabul edilecektir.
6- İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
- Geçici teminat vermesi,
- Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
- Müşterinin tüzel kişi olması halinde ihaleye giren kişinin gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
- Şahıs adına ihaleye vekâleten giren kişiler, gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.
- Tebligat için adres beyanı
- Yukarıda belirtilen belgeler ihale komisyonuna en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.Belirtilen ihale saatine kadar belgelerini teslim etmeyen şahıs/firmalar ihaleye katılamazlar
İlanen duyurulur.
#ilangovtr Basın no ILN01929808