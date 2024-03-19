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T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 00:00

 

T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/278 Esas
Konu : 2. Gaiplik İlanı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUTASARRIF YORGİ OĞLU DİMİTRİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/05/2023

GAİP

TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : MUTASARRIF YORGİ OĞLU DİMİTRİ
BABA ADI :
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN02005140

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