T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/278 Esas

Konu : 2. Gaiplik İlanı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUTASARRIF YORGİ OĞLU DİMİTRİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/05/2023



GAİP



TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : MUTASARRIF YORGİ OĞLU DİMİTRİ

BABA ADI :

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN02005140