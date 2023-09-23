T.C. ACIPAYAM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2022/96 Ort. Gid. Satış İLANAcıpayam Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen Denizli ili Acıpayam İlçesi Yukarı Mahalle Çamlık Caddesi mevki 63 ada 5 parsel sayılı tapu kaydında kepiç ev ve avlusu olarak kayıtlı 242 m2 alanlı taşınmaz 594.400,00.TL bedel ile 1. Satış günü 14/11/2023 saat 12:00 -21/11/2023 saat 12:00 tarihleri arasında, satılamadığı takdirde 2. Satış günü olan13/12/2023 saat 12:00 - 20/12/2023 saat 12:00 arasında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalında (esatis.uyap.gov.tr) satılacaktır.

Hissedar Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı mahalle 33 cilt 83 aile sıra, 18 sıradan üfusuna kayıtlı Celil ve Kadriye oğlu, 20/10/1960 doğumlu, ŞEREF KAVAL'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup iş bu satış ilanı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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