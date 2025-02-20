SÜTÇÜLER SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

SÜTÇÜLER SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/228 Esas

-İLANDIR-

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen ABDULLAH AKIN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu 1. kez ilanen tebliğ olunur.12.02.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 39526518010

ADI SOYADI : ABDULLAH AKIN

BABA ADI : ALİ RIZA

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 03/03/1967

DOĞUM YERİ : SÜTÇÜLER

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN02176432