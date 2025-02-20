SÜTÇÜLER SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.
SÜTÇÜLER SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/228 Esas
-İLANDIR-
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen ABDULLAH AKIN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu 1. kez ilanen tebliğ olunur.12.02.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 39526518010
ADI SOYADI : ABDULLAH AKIN
BABA ADI : ALİ RIZA
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 03/03/1967
DOĞUM YERİ : SÜTÇÜLER
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr Basın no ILN02176432