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SÜTÇÜLER SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

SÜTÇÜLER SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 00:00

T.C.
SÜTÇÜLER SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/228 Esas 

-İLANDIR-

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen ABDULLAH AKIN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu 1. kez ilanen tebliğ olunur.12.02.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 39526518010
ADI SOYADI : ABDULLAH AKIN
BABA ADI : ALİ RIZA
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 03/03/1967
DOĞUM YERİ : SÜTÇÜLER
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN02176432