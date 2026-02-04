T.C.

SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/114

Esas Konu : İlan Metni

İLANEN TEBLİGAT

DAVACI: Mürsel Yıldırım

TEBLİGAT YAPILAN DAVALI: 1) Deniz AY- İs***- Dur*** kızı 1955doğumlu, T.C. 12*******78

TEBLİGAT METNİ: "Karar Özeti"

1- Davanın KABULÜ ile, Davacı vekilinin terditli olarak ileri sürdüğü aynen taksim ve ivaz ilavesi suretiyle taksim talebinin reddine,

Sivas İli, Suşehri İlçesi, Yalnızbağlar Mahallesi 31 ada 97 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığının tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma suretiyle satış yoluyla giderilmesine,

2- Satışın İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılmasına,

Dair; Davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içeresinde mahkememize verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine beyanda bulunarak tutanağa geçirilmek suretiyle, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla,

İşbu karar evrakı tarafınıza ilanen tebliğ olunur.09.09.2025

