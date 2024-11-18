T.C.

SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİGAT

Sayı : 2024/165 Esas

DAVACI : Akbank Türk Anonim Şirketi

VEKİLİ : Av. Oğuz İsen

TEBLİGAT YAPILAN

DAVALI :

1) Nihat Yavuz - Şevket - Münire oğlu, 1972 doğumlu, 65*******02 T.C. Kimlik Numaralı

TEBLİGAT METNİ : Maliki olduğunuz, Sivas ili, Gölova ilçesi, Çataklı K, 101 ada, 9 parsel Sivas ili, Gölova ilçesi, Çataklı K, 101 ada, 90 parsel Sivas ili, Gölova ilçesi, Çataklı K, 101 ada, 99 parsel Sivas ili, Gölova ilçesi, Çataklı K, 101 ada, 208 parsel Sivas ili, Gölova ilçesi, Çataklı K, 101 ada, 255 parsel Sivas ili, Gölova ilçesi, Çataklı K, 101 ada, 256 parsel Sivas ili, Gölova ilçesi, Çataklı K, 101 ada, 266 parsel Sivas ili, Gölova ilçesi, Çataklı K, 106 ada, 39 parsel Sivas ili, Gölova ilçesi, Çataklı K, 109 ada, 79 parsel Sivas ili, Gölova ilçesi, Çataklı K, 109 ada, 89 parsellerin satış suretiyle ortaklığın giderilmesine, yargılama giderlerinin vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesi hususu davacı tarafından talep edilmiş olmakla, yapılan keşif sonrası bilirkişi rususu davacı tarafından talep edilmiş olmakla, yapılan keşif sonrası bilirkişi raporlarında ortaklığın satış suretiyle giderilebileceği bildirilmiş olup, HMK'nın 317/2.maddesi gereğince cevap süresinin tebliğinden itibaren 2 hafta olduğu ile 318.madde gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, ellerinizde bulunan delillerinizi dilekçelerinize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

NOT : Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır. 07/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02123087