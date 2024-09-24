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SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 00:00

 

İLAN
T.C. SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1032 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASAN ÖZTÜRK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur 19/09/2024

GAİP
T.C. KİMLİK NO : 54442544912
ADI SOYADI : HASAN ÖZTÜRK
BABA ADI : NURİ
ANA ADI : ŞERİFE
DOĞUM TARİHİ : 19/11/1945
DOĞUM YERİ : ZARA
İKAMETGAH ADRESİ : Fevziçakmak Mah. Selanik Sok. No.23/9 Pendik/ İSTANBUL

 

#ilangovtr Basın no ILN02093848