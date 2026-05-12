SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sivas İli Suşehri Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işin inşaat yapım ihalesidir.

Yapılacak olan iş;

MEVKİ ADA PARSEL TOPLAM KONUT SAYISI TOPLAM DÜKKAN SAYISI MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ Kemalpaşa mah. 927 9 PROJEYE ESAS PROJEYE ESAS 107.289.377,25 3.218.681,32 05.06.2026 14:30

Madde 2

İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihaleleri yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Sivas Suşehri İlçesi Taşköprü Mahallesi 1. Gökkuşağı sokak no:6 bulunan Suşehri Belediyesi İhale Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 05.06.2026 Cuma günü, Saat 14.30'a kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 2-1 İşin Tahmini Keşif Bedeli; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2026 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” e göre; 107.289.377,25-TL (yüzyedimilyon ikiyüzseksendokuzbin üçyüzyetmişyedi Türk Lirası, yirmibeş-Kuruş) dur.

Madde 3 - İhalenin Yapılış Sekli: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir. İdarece belirlenen ihale şartnamesinde İdareye verilmesi öngörülen asgari şartın altındaki teklifler kesinlikle kabul edilmez. Artırım teklifleri % pay ve nakit değer üzerinden yapılacaktır. Nakit teklif alt sınırı 500.000,00 TL (BeşyüzbinTL)’dir. İstekliler tarafından verilmiş olan nakit tekliflerin ödemesi, sözleşmenin imza altına alınması ile başlayacak ve 5 taksit halinde ödenecektir.

Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Suşehri Belediyesinin resmi internet sayfası üzerinden (www.susehri.bel.tr) ücretsiz olarak görülebilir ve indirilebilir. İhale dosya bedeli 5.000,00 (beş binTL) olup, Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.

Madde 5 - İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Vakıflar Bankası Suşehri Şubesi, (TR 21 0001 5001 5800 7292 3278 38) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ‘Suşehri Belediyesi Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ‘Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6 - Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş olan belediye hizmet binası ve diğer inşaatlardaki belirtilen tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır. Ayrıca işin sözleşme bedelinin taksitleri ihale kapsamında sözleşmenin imza altına alındığı tarihten itibaren beş ay boyunca her ayın ilk 15 (on beş) takvim günü içerisinde Suşehri Belediyesi veznelerine yatırılabileceği gibi Vakıfbank Bankası Suşehri Şubesi TR 21 0001 5001 5800 7292 3278 38 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına dekontta “Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi Sözleşme Bedeli” diye belirtmek şartı ile yatırılacaktır.

Madde 7 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

7.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),

7.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

7.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

7.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı olacaktır.

7.7-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.

7.8-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, yasaklı olmadığına dair belge

7.9-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

7.10-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri

7.11-) Muhammen bedelin %15’inden az olmamak üzere, ihale tarihi itibarıyla geçerli olan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinin “(B) Üst Yapı (Bina) İşleri” başlığı kapsamında, “III. Grup: Bina İşleri” sınıfında, son on beş yıl içerisinde gerçekleştirilmiş bina inşaat işlerine ilişkin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi ya da özel veya kamu bina inşaat işlerine ait olmak üzere, isteklinin adına düzenlenmiş ve ilgili belediyenin ilgili (imar) müdürlüğünden alınmış İş Bitirme Belgesi (Tutanağı)’nın aslı veya noter onaylı suretinin sunulması zorunludur. Belgenin aslının idareye ibraz edilmesi kaydıyla, idarece onaylanmış sureti de kabul edilir.

İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarların; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezunu diplomaları istenecektir.

Yapı Müteahhitliği Bilişim Sisteminden (YAMBİS) Müteahhitlik Yetki Belgesi alınacak olup yetki belge sınıfı en az “ G Sınıfı” olacaktır.

7.12-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi.

7.13-) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu

7-14-) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

7-15-) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

7-16-) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

Madde 8 - İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı belediye hizmet binası ve konut, işyeri otel yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

