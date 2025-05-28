SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1246 Esas

Davacı EMRAH SÖZER DÜNDAR vekili tarafından davalılar DURSUN ÇOLAKOĞLU ve arkadaşları aleyhine açılan,

Dava konusu Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Baştımar Mahallesi, 2114 ada 19 parsel ve Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Orta Mahallesi, 1720 ada 11 parsel, 1721 ada 1 parsel, 1722 ada 7 parsel ve 1739 ada 20 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili açılan taşınmazdaki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesi davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Mahkememizce açılan davada, dahili davalı 13918096096 T.C. Nolu 10/01/1951 doğumlu MENŞURE ÖNAL'ın mernis sistemi üzerinde adresi mevcut olmadığından, yukarıda vasıfları yazılı dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu davalılar yönünden; duruşma günü olan 08/10/2025 günü saat: 11:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02231802