SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/181 Esas

DAVALI : TARIK GÜNGÖR GÖRGÜN Tepe Mah. 30 Sok No:39 Marmaris/ MUĞLA



Davacı TEDAŞ tarafından Sürmene ilçesi Çamburnu 164 ada 8 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında davalıya tebligat yapılamamış, adres araştırmasında da sonuç alınamamış olup, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davaya iki haftalık süre içinde cevap vermeniz, delillerinizi bildirmeniz, 11/02/2025 günü saat: 10:40'da duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde, 6100 sayılı HMK'nın 150. maddesi gereği yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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