SUNGURLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/447 Esas

İlanen tebligat yapılacak Davalı: OULAYA ZOUITA

Davacı İsmail SERÇEOĞLU ile davalı Oulaya ZOUITA arasında mahkememizde görülmekte olan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasında; dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma günü ve saatini bildirir davetiye gönderilmiş olup, tebligat yapılamadığından duruşma gününü bildirir tebligatın Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren HMK'nun 126.maddesi uyarınca davacı İsmail SERÇEOĞLU tarafından aleyhinize boşanma davası açıldığı, işbu boşanma davasının duruşmasının 18/09/2025 günü saat 09:00'a bırakıldığı, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davalı Oulaya ZOUITA'ya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN İHTAR ve TEBLİĞ OLUNUR.16/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02237899