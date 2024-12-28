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T.C. SULUOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

28/10/2024

Sayı : 2024/782 Esas

Konu : Dursun Deniz

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaip olduğu ileri sürülen aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı Dursun Deniz'in gaip olup olmadığı hakkında bilgisi olanların, kendisini görenlerin ve var ise kendisinden haber alanların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 19462341606

ADI SOYADI : Dursun DENİZ

BABA ADI : Zülfi

ANA ADI : Zeynel

DOĞUM TARİHİ : 10/03/1919

DOĞUM YERİ : Arucak

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