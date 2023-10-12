Güncelleme Tarihi:
SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞ İHALE İLANI
|S.
No
|Pafta, Ada,
Parsel
|İşin Adı
|Niteliği
|Belediye
Hissesi
|Muhammen Bedeli
|Geçici
Teminat
|Şartname
Bedeli
|1
|G35A19A4C
2166 Ada
11 Parsel
|Yeni Mah. 2166 Ada 11 Parsel 3.148,78 m² Arsa Satışı işi
|Arsa
|Tam
|11.020.730,00-TL
|331.000,00-TL
|500,00-TL
|2
|G35A19A4C
2166 Ada
12 Parsel
|Yeni Mah. 2166 Ada 12 Parsel 2.810,50 m² Arsa Satışı işi
|Arsa
|Tam
|9.836.750,00-TL
|295.500,00-TL
|500,00-TL
|Taşınmazlar: Amasya ili, Suluova ilçesi, Yeni Mah. Güzide Sok. G35A19A4C pafta, 2166 ada 11 ve 12 nolu parselde arsa niteliğindedir. Gayrimenkul yürürlükteki imar planında 6 katlı iskân sahasında ve 0,40 TAKS, 1,50 KAKS oranı bulunmaktadır. Taşınmaz hakkında detaylı bilgiye Belediyemiz resmi web sitesinde yer alan Kent Rehberi uygulamasından ulaşılabilir.
İhaleye girebilmek için gereken belge ve şartlar
Teklif verecek isteklilerin ihaleye girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
1. Gerçek Kişiler İçin
1.1. Kanuni ikametgâh ile nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden)
1.2. Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri (Şartname ekinde mevcuttur.)
1.3. İlgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.(varsa)
1.4. Noter tasdikli imza beyannamesi
1.5. Adli sicil kayıt belgesi (Kendisinin ve varsa vekilinin son bir ay içerisinde alınmış)
1.6. Taahhütname (Şartname ekinde mevcuttur.)
1.7. İstekliler adına vekâleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
1.8. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
1.9. İdareye borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belge aslı. (Son bir ay içerisinde alınmış.)
1.10. İdari şartname bedeline ait tahsilat makbuzu.
1.11. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış idari şartname
1.12. Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu.
2. Tüzel Kişiler İçin
2.1. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
2.2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
2.3. Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri. (Şartname ekinde mevcuttur.)
2.4. İstekliler adına vekâleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
2.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
2.6. İdareye borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belge aslı. (Son bir ay içerisinde alınmış.)
2.7. İdari şartname bedeline ait tahsilat makbuzu.
2.8. Taahhütname (Şirket ortakları ve şirket müdürü adına) (Şartname ekinde mevcuttur)
2.9. Adli sicil kayıt belgesi (Son bir ay içerisinde alınmış ve Şirket ortakları ve şirket müdürü adına)
2.10. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2.11. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış idari şartname
2.12. Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu.
2.13. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler
Nüfus cüzdanı hariç bütün belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
6. Taşınmaz satış ihalesine iştirak edecekler teklif zarflarını istenilen belgeler ile birlikte en geç, 24.10.2023 Salı günü, saat 11:00’a kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Destek Hizmetleri Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01907224