SULTANGAZİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

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(Miras ortaklığından doğan paylı mülkiyetli intikal işlemi yapılacaktır.)

İstanbul ili Sultangazi İlçesi Yayla mahalle 345 parsel sayılı taşınmazın hissesi Şaban KAYA adına kayıtlı iken; T.C. İstanbul Anadolu 18. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 27/03/2024 tarihli ve 2024/590 Esas ve 2024/570 Karar sayılı veraset belgesine istinaden Turan KAYA isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan paylı mülkiyetli intikal işlemi yapılacaktır.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar, 27/08//2024 Salı günü, saat 10:00 dan itibaren 10/09/2024, Salı günü, saat:17:00'a kadar Anılan Kanun hükmüne göre, paylı mülkiyet halinde intikal işleminin yapılmasına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki paylı mülkiyet halinde intikal işleminin yapılacak, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Turan Kaya'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02081594