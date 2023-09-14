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SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ İLANI

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ İLANI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 00:00

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SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK
TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ İLANI

SIRAMAHALLEADA/
PARSEL		NİTELİKBULUNDUĞU KAT BLOK VE
BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI		BRÜT ALAN
NET ALAN		TAHMİNİ
SATIŞ BEDELİ		GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ		İHALE TARİHİ
SAATİ
150. YIL6796/1İŞ YERİB BLOK, 2. BODRUM KAT,
45 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		77.18
77.18		7,718,000.00 TL231,540.00 TL25.09.2023
10.00
2CEBECİ2242/23İŞ YERİZEMİN KAT,
13 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		321.50
130.00		17,500,000.00 TL525,000.00 TL25.09.2023
10.40
3CEBECİ2242/23İŞ YERİZEMİN KAT,
14 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		337.10
136.30		17,500,000.00 TL525,000.00 TL25.09.2023
11.00
4CEBECİ2242/23İŞ YERİZEMİN KAT,
23 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		337.10
136.30		17,500,000.00 TL525,000.00 TL25.09.2023
11.20
5CEBECİ2242/23İŞ YERİZEMİN KAT,
24 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		321.50
130.00		17,500,000.00 TL525,000.00 TL25.09.2023
11.40
6CEBECİ2242/23İŞ YERİZEMİN KAT,
25 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		333.90
135.00		17,500,000.00 TL525,000.00 TL25.09.2023
12.00
7CEBECİ2242/23İŞ YERİ1. KAT,
43 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		321.50
130.00		17,500,000.00 TL525,000.00 TL25.09.2023
12.20
8CEBECİ2242/23İŞ YERİ1. KAT,
44 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		321.50
130.00		17,500,000.00 TL525,000.00 TL25.09.2023
12.40
9CEBECİ2242/23İŞ YERİ1. KAT,
47 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		321.50
130.00		17,500,000.00 TL525,000.00 TL25.09.2023
13.00
10CEBECİ2242/23İŞ YERİ1. KAT,
48 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		337.10
136.30		17,500,000.00 TL525,000.00 TL26.09.2023
10.00
11CEBECİ2242/23İŞ YERİ1. KAT,
57 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		337.10
136.30		17,500,000.00 TL525,000.00 TL26.09.2023
10.20
12CEBECİ2242/23İŞ YERİ1. KAT,
58 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		321.50
130.00		17,500,000.00 TL525,000.00 TL26.09.2023
10.40
13CEBECİ2242/23İŞ YERİ1. KAT,
61 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		321.50
130.00		17,500,000.00 TL525,000.00 TL26.09.2023
11.00
14CEBECİ2242/23İŞ YERİ1. KAT,
62 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		321.50
130.00		17,500,000.00 TL525,000.00 TL26.09.2023
11.20
15CEBECİ2168/3DÜKKANZEMİN KAT,
74 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM		91.93
84.98		11,950,900.00 TL358,527.00 TL25.09.2023
10.20


1-Yukarıda özellikleri belirtilen ve mülkiyeti Sultangazi Belediyesine ait olan taşınmazlar ihale ile satılacaktır. Bağımsız bölümlerin inşaatı tamamlanmamış olup, mevcut durumuyla satılacaktır. Ancak tüm bağımsız bölümler inşaatları tamamlanarak anahtar teslimi şeklinde teslim edilecektir. İhale bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin %50’si peşin ödenmek üzere kalan tutar üzerinden sözleşme yapılarak, sözleşme yapıldığı tarihten itibaren vade farkı ile birlikte 3 ay içerisinde ödenebilecektir. İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000,00 (bin) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.
2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:
A- Gerçek kişi olması halinde;
1-T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
2-İkametgâh belgesi,
3-İsteklinin kendisinin ihaleye katılması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,
4-İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,
5-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya teminat mektubu,
6-Teklif Mektubu (İdare tarafından örneği verilecektir)
7-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
8-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
9-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),
B- Tüzel kişi olması halinde;
1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan)kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,
2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, 
4-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya teminat mektubu,
5-Teklif Mektubu (İdare tarafından örneği verilecektir)
6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7-Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
8-İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,
9-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
10-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),
C- Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
4- İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN01887664
 

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#ILN01887664#İlangovtr