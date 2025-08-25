SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SULTANGAZİ BELEDİYESİ KARIŞIK AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞ İŞİ İHALE İLANI

1. Aşağıda nitelikleri belirtilen iş; Belediye Encümenince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 45. Madde çerçevesinde “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

2. İşin Nitelikleri:

İşin Adı ve Niteliği Sultangazi Belediyesi Karışık Ambalaj Atıklarının Satış İşi İşin Yapılacağı Yer İstanbul / Sultangazi İşin Kapsamı Karışık Ambalaj Atıklarının Satışı İşin Miktarı 4000 ton İşin Süresi Sözleşme imza tarihinden itibaren 18 (onsekiz) ay İşin Muhammen Bedeli 6.000.000,00 TL + KDV Geçici Teminat Miktarı (%3) Muhammen bedeli üzerinden hesaplanan % 3 geçici teminat tutarı: 180.000,00 TL (Yüzseksenbin Türk Lirasıdır)’dır. Şartname ve ekleri İhale Dökümanı (16 Sayfa) Şartname Bedeli 3.000,00 TL (Bin Türk Lirası) Şartname ve eklerinin nereden alınacağı Sultangazi Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü İhale Usulü 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi (Açık Teklif Usulü) İhale Tarih ve Saati 09.09.2025 10.30 İhalenin Yapılacağı Yer Sultangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No.54 K:2 Sultangazi / İstanbul

3. İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 3. İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

4. İsteklilerden aranılan belgeler;

a) İhaleye katılım belgesi,

b) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

c) İstekli tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanan ihale dokümanı,

d) Geçici teminata ilişkin Belge,

e) İsteklinin toplama-ayırma tesisine ait, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenen konusu Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma olan, Çevre İzin ve Lisans Belgesi/Geçici Faaliyet Belgesi,

f) İsteklinin Sultangazi Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan borcu bulunmadığına dair belge,

g) İhale tarihinden en fazla 7(yedi) gün öncesi itibari ile isteklinin Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan temin edilecek belgeler.

h) İstekli firma yetkili kişilerin İkametgâh Belgeleri,

i) İsteklinin Noter onaylı imza beyannamesi (tüzel kişilerden imza sirküleri),

j) İstekliyi temsil durumunda, temsil edenin noter onaylı vekâletnamesi ile noter onaylı imza beyannamesi,

k) Tüzel kişilerden; ilgili mevzuat gereği isteklinin kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

l) Tüzel kişilerden; ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

m) Tüzel kişilerden; Ortak girişim olarak katılması halinde noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi, tüm ortaklar tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanan ihale dokümanı sunulacaktır.

5. İstekliler; İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeleri, ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında (Genel Evrak Kaydından Geçirerek) İhale Komisyon Başkanlığı (Encümen Kalemi)’na teslim edecektir.

6. Muhammen bedelin altında kalan teklifler kabul edilmeyip değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. İsteklilerin posta vb. iletişim araçları ile yapacakları müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02278741