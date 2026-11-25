Güncelleme Tarihi:
|İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|Vergilendirme Dönemi
|Vergi Tutarı
|Ceza Tutarı
|Adres
|0012102769
|7HAN BİLGİSAYAR REKLAM İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202001202012
|129.837,59
|389.512,77
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. ÇOLAKOĞLU IŞ HANI 63 41 SANCAKTEPE İSTANBUL
|0012102769
|7HAN BİLGİSAYAR REKLAM İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202010202012
|129.794,21
|389.382,63
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. ÇOLAKOĞLU IŞ HANI 63 41 SANCAKTEPE İSTANBUL
|0012102769
|7HAN BİLGİSAYAR REKLAM İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202012202012
|48.001,30
|144.003,90
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. ÇOLAKOĞLU IŞ HANI 63 41 SANCAKTEPE İSTANBUL
|0012102769
|7HAN BİLGİSAYAR REKLAM İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202011202011
|32.409,38
|97.228,14
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. ÇOLAKOĞLU IŞ HANI 63 41 SANCAKTEPE İSTANBUL
|0740425062
|2,9051E+10
|SELÇUK ARDUÇ
|202001202012
|0,00
|1.933.433,55
|ATATÜRK MAH. VEDAT GÜNYOL CAD. SEDEF SİTESİ C6 BLOK 46 L 5 ATAŞEHİR İSTANBUL
|0740425062
|2,9051E+10
|SELÇUK ARDUÇ
|202004202006
|0,00
|1.066.865,36
|ATATÜRK MAH. VEDAT GÜNYOL CAD. SEDEF SİTESİ C6 BLOK 46 L 5 ATAŞEHİR İSTANBUL
|0740425062
|2,9051E+10
|SELÇUK ARDUÇ
|202006202006
|0,00
|777.071,12
|ATATÜRK MAH. VEDAT GÜNYOL CAD. SEDEF SİTESİ C6 BLOK 46 L 5 ATAŞEHİR İSTANBUL
|0740425062
|2,9051E+10
|SELÇUK ARDUÇ
|202010202012
|0,00
|388.990,17
|ATATÜRK MAH. VEDAT GÜNYOL CAD. SEDEF SİTESİ C6 BLOK 46 L 5 ATAŞEHİR İSTANBUL
|0740425062
|2,9051E+10
|SELÇUK ARDUÇ
|202007202009
|0,00
|263.088,52
|ATATÜRK MAH. VEDAT GÜNYOL CAD. SEDEF SİTESİ C6 BLOK 46 L 5 ATAŞEHİR İSTANBUL
|0740425062
|2,9051E+10
|SELÇUK ARDUÇ
|202001202003
|0,00
|214.489,50
|ATATÜRK MAH. VEDAT GÜNYOL CAD. SEDEF SİTESİ C6 BLOK 46 L 5 ATAŞEHİR İSTANBUL
|0740425062
|2,9051E+10
|SELÇUK ARDUÇ
|202012202012
|0,00
|148.058,78
|ATATÜRK MAH. VEDAT GÜNYOL CAD. SEDEF SİTESİ C6 BLOK 46 L 5 ATAŞEHİR İSTANBUL
|0740425062
|2,9051E+10
|SELÇUK ARDUÇ
|202011202011
|0,00
|112.145,85
|ATATÜRK MAH. VEDAT GÜNYOL CAD. SEDEF SİTESİ C6 BLOK 46 L 5 ATAŞEHİR İSTANBUL
|2100102406
|5,4625E+10
|ERTUĞRUL CİN
|202012202012
|211.030,38
|211.030,38
|CADDEBOSTAN MAH. PAPATYALI SK. BUKET AP. 6 5 KADIKÖY İSTANBUL
|2731125583
|DELCA MEDİKAL REKLAM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KİMYA VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET L
|202004202004
|70.015,38
|210.046,14
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 11 SANCAKTEPE İSTANBUL
|2951030907
|DİCLE KABLO ELEKTRİK İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN SATIŞ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202010202010
|33.127,69
|99.383,07
|NECİP FAZIL MAH.MATEM SK.NO:24/A SULTANBEYLİ/İSTANBUL
|2951030907
|DİCLE KABLO ELEKTRİK İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN SATIŞ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202001202012
|33.127,69
|99.383,07
|NECİP FAZIL MAH.MATEM SK.NO:24/A SULTANBEYLİ/İSTANBUL
|3070352265
|TASF.HAL. DOĞANERLER MADENCİLİK LOJİSTİK METAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|202001202012
|152.555,89
|457.667,67
|OSMANGAZİ MAH. EDEBİYAT SK. 2 8 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3070352265
|TASF.HAL. DOĞANERLER MADENCİLİK LOJİSTİK METAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|202004202006
|113.969,45
|341.908,35
|OSMANGAZİ MAH. EDEBİYAT SK. 2 8 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3070352265
|TASF.HAL. DOĞANERLER MADENCİLİK LOJİSTİK METAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|202005202005
|65.208,27
|195.624,81
|OSMANGAZİ MAH. EDEBİYAT SK. 2 8 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3070352265
|TASF.HAL. DOĞANERLER MADENCİLİK LOJİSTİK METAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|202001202003
|37.473,68
|112.421,04
|OSMANGAZİ MAH. EDEBİYAT SK. 2 8 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3080996273
|DOĞRULAR ORGANİZASYON ELEKTRİK İNŞAAT METAL TEKSTİL MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202001202012
|455.279,99
|1.365.839,97
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3080996273
|DOĞRULAR ORGANİZASYON ELEKTRİK İNŞAAT METAL TEKSTİL MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202010202012
|413.743,99
|1.241.231,97
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3080996273
|DOĞRULAR ORGANİZASYON ELEKTRİK İNŞAAT METAL TEKSTİL MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202011202011
|191.339,02
|574.017,06
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3080996273
|DOĞRULAR ORGANİZASYON ELEKTRİK İNŞAAT METAL TEKSTİL MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202010202010
|83.800,54
|251.401,62
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3080996273
|DOĞRULAR ORGANİZASYON ELEKTRİK İNŞAAT METAL TEKSTİL MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202012202012
|63.378,26
|190.134,78
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3080996273
|DOĞRULAR ORGANİZASYON ELEKTRİK İNŞAAT METAL TEKSTİL MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202007202009
|41.536,00
|124.608,00
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3080996273
|DOĞRULAR ORGANİZASYON ELEKTRİK İNŞAAT METAL TEKSTİL MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202009202009
|33.984,00
|101.952,00
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3081000193
|DOĞRUM ELEKTRONİK REKLAM AJANSI İNŞAAT METAL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202010202012
|136.934,02
|410.802,06
|İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. 8 10 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3081000193
|DOĞRUM ELEKTRONİK REKLAM AJANSI İNŞAAT METAL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202001202012
|136.934,02
|410.802,06
|İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. 8 10 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3081000193
|DOĞRUM ELEKTRONİK REKLAM AJANSI İNŞAAT METAL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202012202012
|58.571,04
|175.713,12
|İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. 8 10 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3081000193
|DOĞRUM ELEKTRONİK REKLAM AJANSI İNŞAAT METAL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202011202011
|40.762,89
|122.288,67
|İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. 8 10 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3340079660
|EMNİYET KARGO VE NAKLİYAT TURİZM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202001202012
|196.874,80
|210.409,99
|OSMANGAZİ MAH. UZUNLAR SK. 1 A SANCAKTEPE İSTANBUL
|3810883443
|EVA METAL YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202010202012
|325.297,68
|975.893,04
|ATATÜRK MAH. GÖKHAN SK. 51 1 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3810883443
|EVA METAL YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202007202009
|199.802,85
|599.408,55
|ATATÜRK MAH. GÖKHAN SK. 51 1 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3810883443
|EVA METAL YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202012202012
|127.460,29
|382.380,87
|ATATÜRK MAH. GÖKHAN SK. 51 1 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3810883443
|EVA METAL YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202011202011
|79.874,34
|239.623,02
|ATATÜRK MAH. GÖKHAN SK. 51 1 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3810883443
|EVA METAL YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202009202009
|63.115,22
|189.345,66
|ATATÜRK MAH. GÖKHAN SK. 51 1 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3810883443
|EVA METAL YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202010202010
|58.818,02
|176.454,06
|ATATÜRK MAH. GÖKHAN SK. 51 1 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3810883443
|EVA METAL YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202008202008
|52.129,64
|156.388,92
|ATATÜRK MAH. GÖKHAN SK. 51 1 SANCAKTEPE İSTANBUL
|3810883443
|EVA METAL YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202007202007
|48.230,20
|144.690,60
|ATATÜRK MAH. GÖKHAN SK. 51 1 SANCAKTEPE İSTANBUL
|4761265912
|İNANO REKLAM BİLİŞİM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202007202009
|580.708,47
|1.742.125,41
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. SELMA SK. 14 32 SANCAKTEPE İSTANBUL
|4761265912
|İNANO REKLAM BİLİŞİM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202004202006
|452.636,35
|1.357.909,05
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. SELMA SK. 14 32 SANCAKTEPE İSTANBUL
|4761265912
|İNANO REKLAM BİLİŞİM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202006202006
|242.360,37
|727.081,11
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. SELMA SK. 14 32 SANCAKTEPE İSTANBUL
|4761265912
|İNANO REKLAM BİLİŞİM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202009202009
|227.946,17
|683.838,51
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. SELMA SK. 14 32 SANCAKTEPE İSTANBUL
|4761265912
|İNANO REKLAM BİLİŞİM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202007202007
|190.427,30
|571.281,90
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. SELMA SK. 14 32 SANCAKTEPE İSTANBUL
|4761265912
|İNANO REKLAM BİLİŞİM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202005202005
|84.960,00
|254.880,00
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. SELMA SK. 14 32 SANCAKTEPE İSTANBUL
|4761265912
|İNANO REKLAM BİLİŞİM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202010202012
|74.051,42
|222.154,26
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. SELMA SK. 14 32 SANCAKTEPE İSTANBUL
|4761265912
|İNANO REKLAM BİLİŞİM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202010202010
|60.587,52
|181.762,56
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. SELMA SK. 14 32 SANCAKTEPE İSTANBUL
|4761265912
|İNANO REKLAM BİLİŞİM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202008202008
|56.751,64
|170.254,92
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. SELMA SK. 14 32 SANCAKTEPE İSTANBUL
|4761265912
|İNANO REKLAM BİLİŞİM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED
|202004202004
|43.018,46
|129.055,38
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. SELMA SK. 14 32 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6121373659
|MARİNA METAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ
|202001202012
|43.386,08
|130.158,24
|MECLİS MAH. AHMET TANER KIŞLALI CAD. 15 A SANCAKTEPE İSTANBUL
|6121373659
|MARİNA METAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ
|202010202012
|31.625,74
|94.877,22
|MECLİS MAH. AHMET TANER KIŞLALI CAD. 15 A SANCAKTEPE İSTANBUL
|6121395358
|MARKALAR 21 REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT METAL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|202010202012
|111.990,32
|335.970,96
|İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. 8 10 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6121395358
|MARKALAR 21 REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT METAL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|202001202012
|111.990,32
|335.970,96
|İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. 8 10 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6121395358
|MARKALAR 21 REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT METAL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|202010202012
|111.990,32
|335.970,96
|İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. 8 10 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6121395358
|MARKALAR 21 REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT METAL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|202001202012
|111.990,32
|335.970,96
|İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. 8 10 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6121395358
|MARKALAR 21 REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT METAL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|202011202011
|50.111,94
|150.335,82
|İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. 8 10 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6121395358
|MARKALAR 21 REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT METAL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|202011202011
|45.100,75
|135.302,25
|İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. 8 10 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6121395358
|MARKALAR 21 REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT METAL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|202012202012
|44.617,13
|133.851,39
|İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. 8 10 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6121395358
|MARKALAR 21 REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT METAL OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK
|202012202012
|40.155,42
|120.466,26
|İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. 8 10 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6141309336
|MELİS KUMAŞ İPLİK TEKSTİL AKSESUARLARI İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202001202012
|42.758,40
|128.275,20
|AKSARAY MAH. NAMIK KEMAL CAD. 21 A FATİH İSTANBUL
|6221815585
|MODATEKS TEKSTİL TEMİZLİK REKLAM GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202010202012
|39.920,34
|119.761,02
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 243 MALTEPE İSTANBUL
|6221815585
|MODATEKS TEKSTİL TEMİZLİK REKLAM GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202001202012
|39.920,34
|119.761,02
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 243 MALTEPE İSTANBUL
|6311414259
|NOKİ REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL MEDİKAL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202001202012
|900.357,32
|2.701.071,96
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6311414259
|NOKİ REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL MEDİKAL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202007202009
|632.083,31
|1.896.249,93
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6311414259
|NOKİ REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL MEDİKAL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202009202009
|345.170,72
|1.035.512,16
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6311414259
|NOKİ REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL MEDİKAL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202010202012
|148.415,06
|445.245,18
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6311414259
|NOKİ REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL MEDİKAL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202004202006
|119.858,94
|359.576,82
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6311414259
|NOKİ REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL MEDİKAL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202007202007
|87.028,36
|261.085,08
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6311414259
|NOKİ REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL MEDİKAL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202008202008
|84.960,00
|254.880,00
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6311414259
|NOKİ REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL MEDİKAL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202006202006
|65.609,57
|196.828,71
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6311414259
|NOKİ REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL MEDİKAL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202012202012
|49.214,51
|147.643,53
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6311414259
|NOKİ REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL MEDİKAL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202011202011
|38.232,00
|114.696,00
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6311414259
|NOKİ REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL MEDİKAL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202010202010
|33.984,00
|101.952,00
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6311414259
|NOKİ REKLAM ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL MEDİKAL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202005202005
|32.456,83
|97.370,49
|İNÖNÜ MAH. ANKARA CAD. CÖMERT İŞ HANI 19 9 SANCAKTEPE İSTANBUL
|6680125260
|2,2022E+10
|NİZAMETTİN ÖZBEY
|202001202012
|0,00
|271.323,70
|ÇAMLIK MAH. GAZİLER CAD. ORKIDE APT 8 26 ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|6680125260
|2,2022E+10
|NİZAMETTİN ÖZBEY
|202011202011
|0,00
|165.124,81
|ÇAMLIK MAH. GAZİLER CAD. ORKIDE APT 8 26 ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|7830476660
|TASF.HAL. SUNGUNLAR İNŞAAT METAL ELEKTRİK MAKİNA VE OTO YEDEK PARÇALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202001202012
|126.347,61
|379.042,83
|SARIGAZİ MAH. NAMIK KEMAL CAD. 33 A SANCAKTEPE İSTANBUL
|7830476660
|TASF.HAL. SUNGUNLAR İNŞAAT METAL ELEKTRİK MAKİNA VE OTO YEDEK PARÇALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202007202009
|40.436,06
|121.308,18
|SARIGAZİ MAH. NAMIK KEMAL CAD. 33 A SANCAKTEPE İSTANBUL
|7830476660
|TASF.HAL. SUNGUNLAR İNŞAAT METAL ELEKTRİK MAKİNA VE OTO YEDEK PARÇALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202010202012
|39.219,14
|117.657,42
|SARIGAZİ MAH. NAMIK KEMAL CAD. 33 A SANCAKTEPE İSTANBUL
|7870103197
|4,1533E+10
|ZEKİ SÜNGÜ
|202001202012
|702.958,48
|2.108.875,44
|İNÖNÜ MAH. SOLMAZ SK. ARAZ APT SARAY APT 3 1 SANCAKTEPE İSTANBUL
|7870103197
|4,1533E+10
|ZEKİ SÜNGÜ
|202010202012
|141.529,57
|424.588,71
|İNÖNÜ MAH. SOLMAZ SK. ARAZ APT SARAY APT 3 1 SANCAKTEPE İSTANBUL
|7870103197
|4,1533E+10
|ZEKİ SÜNGÜ
|202007202009
|138.628,61
|415.885,83
|İNÖNÜ MAH. SOLMAZ SK. ARAZ APT SARAY APT 3 1 SANCAKTEPE İSTANBUL
|9370546371
|5,8607E+10
|EMSAL YARAR
|202001202012
|135.027,36
|135.027,36
|ESENTEPE MAH. BAHARGÜLÜ SK. 5-7 6 KARTAL İSTANBUL
|9370546371
|5,8607E+10
|EMSAL YARAR
|202010202010
|110.476,93
|110.476,93
|ESENTEPE MAH. BAHARGÜLÜ SK. 5-7 6 KARTAL İSTANBUL
|9840650665
|YURDA İNŞAAT METAL ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ REKLAM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202001202012
|563.657,26
|1.690.971,78
|AKŞEMSETTİN MAH. LEMA SK. 3 B SULTANBEYLİ İSTANBUL
|9840650665
|YURDA İNŞAAT METAL ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ REKLAM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202004202006
|308.046,73
|924.140,19
|AKŞEMSETTİN MAH. LEMA SK. 3 B SULTANBEYLİ İSTANBUL
|9840650665
|YURDA İNŞAAT METAL ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ REKLAM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202006202006
|224.696,30
|674.088,90
|AKŞEMSETTİN MAH. LEMA SK. 3 B SULTANBEYLİ İSTANBUL
|9840650665
|YURDA İNŞAAT METAL ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ REKLAM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202010202012
|168.658,56
|505.975,68
|AKŞEMSETTİN MAH. LEMA SK. 3 B SULTANBEYLİ İSTANBUL
|9840650665
|YURDA İNŞAAT METAL ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ REKLAM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202007202009
|86.692,37
|260.077,11
|AKŞEMSETTİN MAH. LEMA SK. 3 B SULTANBEYLİ İSTANBUL
|9840650665
|YURDA İNŞAAT METAL ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ REKLAM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202012202012
|64.419,39
|193.258,17
|AKŞEMSETTİN MAH. LEMA SK. 3 B SULTANBEYLİ İSTANBUL
|9840650665
|YURDA İNŞAAT METAL ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ REKLAM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202011202011
|43.865,10
|131.595,30
|AKŞEMSETTİN MAH. LEMA SK. 3 B SULTANBEYLİ İSTANBUL
|9840650665
|YURDA İNŞAAT METAL ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ REKLAM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202007202007
|36.747,31
|110.241,93
|AKŞEMSETTİN MAH. LEMA SK. 3 B SULTANBEYLİ İSTANBUL
|9840650665
|YURDA İNŞAAT METAL ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ REKLAM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|202008202008
|30.646,69
|91.940,07
|AKŞEMSETTİN MAH. LEMA SK. 3 B SULTANBEYLİ İSTANBUL
|9940389239
|4,8095E+10
|REŞAT YÜKSEL
|202001202003
|93.343,78
|280.031,34
|DEFTERDAR MAH. ÇELEBİ ÇAYIRI SK. YEŞILÇAY APARTMANI 5 5 EYÜPSULTAN İSTANBUL
|9940389239
|4,8095E+10
|REŞAT YÜKSEL
|202005202005
|92.006,29
|276.018,87
|DEFTERDAR MAH. ÇELEBİ ÇAYIRI SK. YEŞILÇAY APARTMANI 5 5 EYÜPSULTAN İSTANBUL
|9940389239
|4,8095E+10
|REŞAT YÜKSEL
|202003202003
|45.676,21
|137.028,63
|DEFTERDAR MAH. ÇELEBİ ÇAYIRI SK. YEŞILÇAY APARTMANI 5 5 EYÜPSULTAN İSTANBUL
|9940389239
|4,8095E+10
|REŞAT YÜKSEL
|202004202004
|40.386,88
|121.160,64
|DEFTERDAR MAH. ÇELEBİ ÇAYIRI SK. YEŞILÇAY APARTMANI 5 5 EYÜPSULTAN İSTANBUL
|Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat ve bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02602330