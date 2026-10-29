SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SORGUNSULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO : 2026/16 Ort. Gid. Satış

Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/48 E. 2025/453 K. Sayılı Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında verilen hüküm gereği, satışı yapılmak üzere Memurluğumuza gönderilen dava dosyasında hissedar olan ve yurtdışında bulunduğu belirtilen Behçet Bedri Tüzüner, Belma Tüzüner ve Bakiye İndirger' in adresi tespit edilemediği anlaşılmış olup, Behçet Bedri Tüzüner, Belma Tüzüner ve Bakiye İndirger' in hissedar olduğu aşağıda yazılı bulunan taşınmaz Memurluğumuzca satılacaktır. Satış ilanı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Taşınmazların; 1. Satış Günü:11/01/2027

2. Satış Günü : 11/02/2027Satış Yeri : UYAP E-Satış Portal Yozgat İli, Sorgun İlçesi, 140 Ada, 30 Parsel, Kıymeti 5.611.800,00 TL

Bu evrak 5070 sayılı kanun doğrultusunda elektronik imza ile imzalanmıştır.

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