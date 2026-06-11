SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SORGUN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO : 2026/16 Ort. Gid. Satış

Davacı Ahmet Bozkurt tarafından açılan Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/48 E. 2025/453 K. Sayılı Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında verilen hüküm gereği, satışı yapılmak üzere Memurluğumuza gönderilen dava dosyasında hissedarlar Ersin Muhittin Tüzüner, Behçet Bedri Tüzüner, Belma Tüzüner ve Bakiye İndirger' e adres yetersizliği nedeniyle posta yoluyla tebliğ yapılamadığından,

Satışa konu Taşınmaz;

Yozgat İli Sorgun İlçesi Karşıyaka Mahallesi 140 ada 30 parsel, Kıymeti 5.611,800-TL

Yukarıda yazılı Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarına karşı süresi içerisinde ilgili Mahkemeye Kıymet Taktirine itiraz davası açılmadığı, veya açılıp Memurluğumuza bildirilmediği taktirde, raporları aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu Kıymet Taktiri bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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