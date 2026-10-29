SORGUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. SORGUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/3 Esas

DAVALI : NARMIN HEYDAROVA-99786282786 - ŞİRVAN ŞAHARİ ALİ BAYRAMLI KÜÇESİ NO:22 AZERBEYCAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve daha öncesinde de tebligatların ilan yolu ile yapıldığı anlaşıldığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşmasının: 10/12/2026 günü saat: 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/10/2026

ÖN İNCELEME TENSİP ZAPTI:

1-Dilekçeler aşaması usulüne uygun tamamlanmakla birlikte tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesine,

2-Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadığı halde duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususunun İHTARINA( ihtarın iş bu tensip zaptının tebliğ yolu ile yapılmasına )

3-HMK'nın139/1-ç.maddesi uyarınca (davacı tarafa/taraflara ) dilekçelerinde sözünü etmiş olup dosyaya sunmadıkları deliler varsa birer örneğini sunmaları ve başka yerden celbi gerekenler için gerekli izahat ve masrafı vermeleri, HMK'nın 94, 194 ve 240 maddeleri uyarınca TANIK LİSTESİ SUNMA DAHİL TÜM delillerini somutlaştırmaları ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmeleri için DAVETİYENİN TEBLİĞİNDEN İTİBARENİKİ HAFTALIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE, kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde süreye uymayan tarafın O DELİLE DAYANMAKTAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAĞI HUSUNUN İHTARINA ( ihtarın iş bu tensip zaptının tebliğ yolu ile yapılmasına )

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