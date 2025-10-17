×
SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 00:00

İLAN
T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/246 Esas
DAVALI : MURAT BOLAT Belencumafakılı Köyü Sorgun/ YOZGAT

Davacı TEİAŞ tarafından Erkekli Köyünde yer alan 144 ada 14 ve 24 parsel ile 130 ada 11 parsel sayılı taşınmazlar için kamulaştırma davası açıldığının; tarafınızın 22/10/2025 günü saat: 09:35'da yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 16/10/2025

 

