SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/63 Esas

DAVALILAR : 1- ŞÜKRÜYE YILMAZ - 51004750620 T.C. Kimlik nolu, Hacı ve Emine kızı, 01/01/1969 doğumlu,

Davacı tarafından aleyhinize Sorgun ilçesi Akoluk Köyü 109 ada 4 parsel yönünden açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/06/2026 günü saat: 11:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/05/2026

TENSİP ZAPTI:

1. Dava dilekçesinde HMK'nun 119 maddesi anlamında bir eksiklik bulunmadığından dilekçenin kabulüne,

2. Davanın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi Gereğince Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası olarak açıldığı anlaşılmakla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 37. Maddesi gereğince HMK'nın 316 ve devamı maddelerinde düzenlenen basityargılama usulünün uygulanmasına,

3. Davacı tarafa duruşma günü ve saatini bildirir meşruhatlı davetiye tebliğ edilmesine,

4. Dava dilekçesinin HMK 317. Maddesi gereğince davalı tarafa yatırılan gider avansı kullanılmakkaydıyla tebliğine, çıkartılacak tebligata "Ekte gönderilen dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde öne sürülen hususları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. HMK 317" şeklinde meşruhat verilmesine, Ayrıca çıkartılacak tebligata " HMK'nun 318. maddesi gereğince tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer vermek zorunda olduğunun İHTARINA" şeklinde meşruhat verilmesine, dava dilekçesinin ve iş bu tensip zaptının meşruhatlı davetiye ile birlikte tebliğ edilmesine,

5. HMK'nın 322. Maddesinin atfıyla, HMK 139/1-ç ve 140/5 maddeleriuyarınca DAVACI VE DAVALI TARAFA dilekçelerinde sözünü etmiş olup dosyaya sunmadıkları deliler varsa birer örneğini sunmaları ve başka yerden celbi gerekenler için gerekli izahat ve masrafı vermeleri, HMK'nın 94, 194 ve 240 maddeleri uyarınca TANIK LİSTESİ SUNMA DAHİL TÜM DELİLLERİNİ somutlaştırmaları ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtemeleri için iş bu tutanağın tebliğinden itibarenİKİ HAFTALIK KESİN SÜRE verilmesine, kesin süreye uymayan tarafın o delilden vazgeçmiş sayılacağının İHTARINA,

6. İddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının davanın açılmasıyla , savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının cevap dilekçesinin verilmesi ile başladığının taraflara iş bu tebliği suretiyle bildirilmesine,

7. Tarafların dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmelerine ve ellerinde bulunan delillerini dilekçeye eklemelerine ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer verdiklerinde ilgili yerlerden celbine, masrafın davacı yönünden gider avansından karşılanmasına, davalı yönünden ise HMK'nun 324 maddesi gereğince davalıdan alınmasına,

8. Cevaba cevap ve 2. cevap dilekçelerinin HMK 317/3 maddesi gereğince verilemeyeceğinin taraflara ihtarına,

9. İlk duruşmada dava şartları ve ilk itirazlar ile esasa ilişkin süreler ( hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri) hakkında tarafların dinlenmek suretiyle karar oluşturacağı ve tarafların duruşmaya geldiğinde sulhe teşvik edileceğinin ve sulhe hazırlıklı gelmeleri gerektiğinin taraflara ihtarına,

10. Taraflara yukarıdaki ihtarın tensip tutanağının tebliği suretiyle yapılmış sayılmasına,

ÖN İNCELEME DURUŞMA ZAPTI:

1. Ön inceleme aşaması tamamlandığından HMK'nın 147.maddesi uyarınca gelecek duruşma tahkikat ve sözlü yargılama safhasına geçilmesine, tahkikatın bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülmesine,

2. HMK 320.maddesi ve HMK'nın 322.maddesi atfıyla 147.maddesi uyarınca, geçerli bir özrü bulunmaksızın belirlenen gün ve saattetahkikat duruşmasında hazır bulunmayan tarafın yokluğunda tahkikat işlemlerinin yapılacağı ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada tarafların son beyanlarının alınacağı ve taraflara beyanda bulunmak için yeniden süre verilmeyeceği,150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususlarının taraflara İHTARINA ( davacı tarafa yasal ihtarat yapıldı ) / (davalılara yasal ihtaratın iş bu zaptın tebliği yolu ile yapılmasına ),

3. Tahkikat duruşma gününün HMK'nın 322.maddesi atfıyla HMK'nın 147/2.maddesinde ki ihtar ile birlikte DURUŞMADA HAZIR BULUNMAYANTARAFLARA TEBLİĞİNE, davetiyeye iş bu duruşma tutanağının bir suretinin eklenmesine,

BİLİRKİŞİ RAPORU:

Dava konusu taşınmaz üzerinde yapılan irtifak hakkı kamulaştırması sonucu yukarıda belirlenen irtifak bedeli dışında bir değişiklik olmamıştır. Sadece irtifak kamulaştırması olduğu için ürün kaybı hesabı yapılmaması kanaatine varılmıştır. İrtifak hakkı kamulaştırması yapılan dava konusu parsel için; Kamulaştırılan parselin, geometrik yapısı, kamulaştırma öncesi alanı, büyüklüğü kamulaştırma sonrası arta kalan alanı ve birbirlerine oranları gibi hususlar dikkate kurulumuzca geri kalan alanlarda değer azalışı verilmesine gerek olmadığı kanaatine varılmıştır. Dava konusu taşınmaz altından çok daha önce nakil hattı geçtiği ve tescil davası olması nedeniyle herhangi bir zirai muhdesat kaybı olmayacağı tespit edilmiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

109/4 Parsel İçin Mülkiyet Kamulaştırma Bedeli: 0,00-TL

109/4 Parsel İçin Daimi İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedeli: 49.355,18-TL

109/4 Parsel İçin Geçici İrtifak Hakkı Bedeli: 4.732,25-TL

TOPLAM 54.087,43-TL

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