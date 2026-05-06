SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/165 Esas

DAVALILAR : 1- YASİN DİREM - 27 BRYNTIRION, BEDWAS CAERPHILLY CF83 8AS 9985 BELÇİKA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/07/2026 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/04/2026

ÖN İNCELEME ZAPTI:

1- Ön inceleme aşaması tamamlandığından HMK'nın 147.maddesi uyarınca gelecek duruşma tahkikat ve sözlü yargılama safhasına geçilmesine, tahkikatın bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülmesine,

2- HMK 147/2.maddesi uyarınca, geçerli bir özrü bulunmaksızın belirlenen gün ve saattetahkikat duruşmasında hazır bulunmayan tarafın yokluğunda tahkikat işlemlerinin yapılacağı ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususlarının taraflara İHTARINA ( davacı tarafa yasal ihtarat yapıldı ) / (davalı tarafa ihtaratın iş bu zaptın tebliği yolu ile yapılmasına ),

