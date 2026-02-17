×
SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 00:00

T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/236 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı bulunan davalı aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma davasının verilen tensip kararı gereğince,
Aşağıda yeri ve özellikleri yazılı taşınmazların bedellerinin tespiti ile kayıt maliklerine ödenmesine, taşınmazların davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verilmesini istemiş olmakla,
1- Kamulaştırma işlemine karşı ilan ve tebliğden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
2- Açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'na yöneltilmesine,3-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açan davalının dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın tamamının kamulaştırma yapan kurum adına tescil edileceği, 4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bank Sorgun şubesine yatırılacağı, Konu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve kanıtları tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ve dosyaların duruşmasının 12/03/2026 günü saat: 10:00 saatinde olduğu hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 28/01/2026

Esas NoDavalı / Malikleriİli / İlçesiKöyü/ MahalleAda/ParselKamulaştırılacak m2
2025/236Emet Kulabaş ve ArkadaşlarıYozgat SorgunEmirhan718 Parsel0,90
2025/237Şahzade GökYozgat SorgunAlcı622 Parsel185,86
2025/238Naim Duygu ve ArkadaşlarıYozgat SorgunKaraburun126 parsel0,68 Pilon
1.123 İrtifak
2025/239Hatice Sipahi ve arkadaşlarıYozgat SorgunKaraburun88 parsel7,41 Pilon
668,43 İrtifak
2025/240Vatansever CengizYozgat SorgunAlcı620 parsel0,50 Pilon
271,61 irtifak
2025/241İlyas ŞahinYozgat SorgunEmirhan691 Parsel1,19 Pilon
970,42 İrtifak
2025/242Erdal Doğan ve arkadaşlarıYozgat SorgunKaraburun161 parsel671,93 irtifak
2025/243Erdal Doğan ve arkadaşlarıYozgat SorgunAlcı578 parsel11,98 pilon
4.855,77 irtifak
2025/244Sebahat Dağ ve arkadaşlarıYozgat SorgunSarıhacılı306 parsel12,14 Pilon
2.944,99 iritfak
2025/245Mevlüde TaştekinYozgat SorgunPeyniryemez716 parsel5,31 Pilon
453,49 İrtifak
2025/246Ali TaştekinYozgat SorgunPeyniryemez1075 parsel227,53 irtifak
2025/247Ayfer Kaya ve arkadaşlarıYozgat SorgunKarakocaoğlu Kışlası967 Parsel4,41 Pilon
384,35 İrtifak
2025/249Ali TaştekinYozgat SorgunPeyniryemez712 Parsel583,19 İrtifak
2025/250Hatun Tansel ve ArkadaşlarıYozgat SorgunYazılıtaş2092 parsel378,11 İrtifak
2025/251Dudu Öcal ve ArkadaşlarıYozgat SorgunAşağıkarahacılı160 parsel8,89 Pilon
952,06 İrtifak
2025/252Mustafa Ateş ve arkadaşlarıYozgat SorgunAlcı652 Parsel2,36 Pilon
776,47 İrtifak
2025/253Necati KılınoğluYozgat SorgunAşağıkarahacılı166 parsel371,04 İrtifak
2025/254Şeref Afacan ve ArkadaşlarıYozgat SorgunAşağıkarahacılı173 parsel8,89 Pilon
2.475,94 İrtifak
2025/255Songül Güzel ve arkadaşlarıYozgat SorgunAşağıkarahacılı169 parsel590,92 irtifak
2025/256Ayfer Kaya ve arkadaşlarıYozgat SorgunKarakocaoğlukışlası938 parsel4,84 pilon
895,75 irtifak
2025/257Yücel YaşarYozgat SorgunYazılıtaş403 parsel1,80 pilon
1.476,89 irtifak
2025/258Ömer Osman TaştekinYozgat Sorgunpeyniryemez473 parsel1,33 pilon
1410,13 irtifak
2025/259Güner Akay ve arkadaşlarıYozgat SorgunÇakırhacılı23 parsel204,60 irtifak
2025/260Adem Cantürk ve ArkadaşlarıYozgat Sorgunİdrisli586 parsel0,94 pilon
346,71 irtifak
2025/261Ayfer Kaya ve arkadaşlarıYozgat SorgunKarakocaoğlu941 parsel883,26 irtifak
2025/262Ümit İlbaşYozgat SorgunÇakırhacılı32 parsel466,16 irtifak
2025/263Cabir Şahir ve ArkadaşlarıYozgat SorgunKarakocaoğlu304 parsel3,66 pilon
1603,90 irtifak
2025/264Naim Duygu ve ArkadaşlarıYozgat SorgunKaraburun85 parsel9,52 pilon
1568,24 irtifak
2025/265Güner Akay ve arkadaşlarıYozgat SorgunÇakırhacılı25 parsel51,43 irtifak
2025/266Kübra Gören ve arkadaşlarıYozgat SorgunEmirhan173 parsel8,13 pilon
1228,83 irtifak
2025/267Hayati Şenses ve arkadaşlarıYozgat SorgunPeyniryemez786 parsel1,93 pilon
583,28 irtifak
2025/268Ömer Osman TaştekinYozgat SorgunPeyniryemez440 parsel439,09 irtifak
2025/269Memiş ÜlgüYozgat SorgunYazılıtaş1961 parsel344,32 irtifak
2025/270İbrahim MutluYozgat SorgunYazılıtaş2147 parsel367,49 irtifak
2025/271Orhan KoçakYozgat SorgunAlcı649 parsel187,54 irtifak
2025/272Dudu ArslanYozgat SorgunKaraburun181 parsel8,89 pilon
2822,94 irtifak
2025/273Dudu ArslanYozgat SorgunKaraburun91 parsel219,49 irtifak
2025/274Kamer SaydamYozgat SorgunEmirhan689 parsel257,77 irtifak
2025/275Yasin YılmazYozgat SorgunEmirhan176 parsel752,68 irtifak
2025/276Hamit TaştekinYozgat SorgunPeyniryemez693 parsel5,29 pilon
1233,13 irtifak
2025/277Timur ArslanYozgat Sorgunİdrisli583 parsel598,64 irtifak
2025/278Tumur ArslanYozgat Sorgunİdrisli713 parsel4,41 pilon
615,03 irtifak
2025/279Kadir CantürkYozgat Sorgunİdrisli715 parsel249,88 irtifak
2025/280Kamil Bozkurt ve arkadaşlarıYozgat SorgunKarakocaoğlu Kışlası372 parsel94,40 irtifak
2025/281Necla Candaş ve arkadaşlarıYozgat SorgunKarakocaoğlu kışlası370 parsel4,84 pilon
1242,70 irtifak
2025/282Nihat Solak ve arkadaşlarıYozgat SorgunPeyniryemez718 parsel23,12 pilon
2627,67 irtifak
2025/283Ejder BaşerYozgat SorgunKaraburun264 parsel1995,29 irtifak
2025/284Tuğran Doğan ve arkadaşlarıYozgat SorgunKarakocaoğlu Kışlası348 parsel1107,58 irtifak
2025/285Enver KoçerYozgat SorgunKaraburun142 parsel9,25 pilon
2299,63 irtifak
2025/286Rıfat AslanYozgat Sorgunİdrisli588 parsel3,47 pilon
206,83 irtifak
2025/287Nurettin YılmazYozgat SorgunAlcı659 parsel4,84 pilon
1506,42 irtifak

#ilangovtr Basın no ILN02402557