SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/236 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı bulunan davalı aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma davasının verilen tensip kararı gereğince,
Aşağıda yeri ve özellikleri yazılı taşınmazların bedellerinin tespiti ile kayıt maliklerine ödenmesine, taşınmazların davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verilmesini istemiş olmakla,
1- Kamulaştırma işlemine karşı ilan ve tebliğden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
2- Açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'na yöneltilmesine,3-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açan davalının dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın tamamının kamulaştırma yapan kurum adına tescil edileceği, 4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bank Sorgun şubesine yatırılacağı, Konu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve kanıtları tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ve dosyaların duruşmasının 12/03/2026 günü saat: 10:00 saatinde olduğu hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 28/01/2026
|Esas No
|Davalı / Malikleri
|İli / İlçesi
|Köyü/ Mahalle
|Ada/Parsel
|Kamulaştırılacak m2
|2025/236
|Emet Kulabaş ve Arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Emirhan
|718 Parsel
|0,90
|2025/237
|Şahzade Gök
|Yozgat Sorgun
|Alcı
|622 Parsel
|185,86
|2025/238
|Naim Duygu ve Arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Karaburun
|126 parsel
|0,68 Pilon
1.123 İrtifak
|2025/239
|Hatice Sipahi ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Karaburun
|88 parsel
|7,41 Pilon
668,43 İrtifak
|2025/240
|Vatansever Cengiz
|Yozgat Sorgun
|Alcı
|620 parsel
|0,50 Pilon
271,61 irtifak
|2025/241
|İlyas Şahin
|Yozgat Sorgun
|Emirhan
|691 Parsel
|1,19 Pilon
970,42 İrtifak
|2025/242
|Erdal Doğan ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Karaburun
|161 parsel
|671,93 irtifak
|2025/243
|Erdal Doğan ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Alcı
|578 parsel
|11,98 pilon
4.855,77 irtifak
|2025/244
|Sebahat Dağ ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Sarıhacılı
|306 parsel
|12,14 Pilon
2.944,99 iritfak
|2025/245
|Mevlüde Taştekin
|Yozgat Sorgun
|Peyniryemez
|716 parsel
|5,31 Pilon
453,49 İrtifak
|2025/246
|Ali Taştekin
|Yozgat Sorgun
|Peyniryemez
|1075 parsel
|227,53 irtifak
|2025/247
|Ayfer Kaya ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Karakocaoğlu Kışlası
|967 Parsel
|4,41 Pilon
384,35 İrtifak
|2025/249
|Ali Taştekin
|Yozgat Sorgun
|Peyniryemez
|712 Parsel
|583,19 İrtifak
|2025/250
|Hatun Tansel ve Arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Yazılıtaş
|2092 parsel
|378,11 İrtifak
|2025/251
|Dudu Öcal ve Arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Aşağıkarahacılı
|160 parsel
|8,89 Pilon
952,06 İrtifak
|2025/252
|Mustafa Ateş ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Alcı
|652 Parsel
|2,36 Pilon
776,47 İrtifak
|2025/253
|Necati Kılınoğlu
|Yozgat Sorgun
|Aşağıkarahacılı
|166 parsel
|371,04 İrtifak
|2025/254
|Şeref Afacan ve Arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Aşağıkarahacılı
|173 parsel
|8,89 Pilon
2.475,94 İrtifak
|2025/255
|Songül Güzel ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Aşağıkarahacılı
|169 parsel
|590,92 irtifak
|2025/256
|Ayfer Kaya ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Karakocaoğlukışlası
|938 parsel
|4,84 pilon
895,75 irtifak
|2025/257
|Yücel Yaşar
|Yozgat Sorgun
|Yazılıtaş
|403 parsel
|1,80 pilon
1.476,89 irtifak
|2025/258
|Ömer Osman Taştekin
|Yozgat Sorgun
|peyniryemez
|473 parsel
|1,33 pilon
1410,13 irtifak
|2025/259
|Güner Akay ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Çakırhacılı
|23 parsel
|204,60 irtifak
|2025/260
|Adem Cantürk ve Arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|İdrisli
|586 parsel
|0,94 pilon
346,71 irtifak
|2025/261
|Ayfer Kaya ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Karakocaoğlu
|941 parsel
|883,26 irtifak
|2025/262
|Ümit İlbaş
|Yozgat Sorgun
|Çakırhacılı
|32 parsel
|466,16 irtifak
|2025/263
|Cabir Şahir ve Arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Karakocaoğlu
|304 parsel
|3,66 pilon
1603,90 irtifak
|2025/264
|Naim Duygu ve Arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Karaburun
|85 parsel
|9,52 pilon
1568,24 irtifak
|2025/265
|Güner Akay ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Çakırhacılı
|25 parsel
|51,43 irtifak
|2025/266
|Kübra Gören ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Emirhan
|173 parsel
|8,13 pilon
1228,83 irtifak
|2025/267
|Hayati Şenses ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Peyniryemez
|786 parsel
|1,93 pilon
583,28 irtifak
|2025/268
|Ömer Osman Taştekin
|Yozgat Sorgun
|Peyniryemez
|440 parsel
|439,09 irtifak
|2025/269
|Memiş Ülgü
|Yozgat Sorgun
|Yazılıtaş
|1961 parsel
|344,32 irtifak
|2025/270
|İbrahim Mutlu
|Yozgat Sorgun
|Yazılıtaş
|2147 parsel
|367,49 irtifak
|2025/271
|Orhan Koçak
|Yozgat Sorgun
|Alcı
|649 parsel
|187,54 irtifak
|2025/272
|Dudu Arslan
|Yozgat Sorgun
|Karaburun
|181 parsel
|8,89 pilon
2822,94 irtifak
|2025/273
|Dudu Arslan
|Yozgat Sorgun
|Karaburun
|91 parsel
|219,49 irtifak
|2025/274
|Kamer Saydam
|Yozgat Sorgun
|Emirhan
|689 parsel
|257,77 irtifak
|2025/275
|Yasin Yılmaz
|Yozgat Sorgun
|Emirhan
|176 parsel
|752,68 irtifak
|2025/276
|Hamit Taştekin
|Yozgat Sorgun
|Peyniryemez
|693 parsel
|5,29 pilon
1233,13 irtifak
|2025/277
|Timur Arslan
|Yozgat Sorgun
|İdrisli
|583 parsel
|598,64 irtifak
|2025/278
|Tumur Arslan
|Yozgat Sorgun
|İdrisli
|713 parsel
|4,41 pilon
615,03 irtifak
|2025/279
|Kadir Cantürk
|Yozgat Sorgun
|İdrisli
|715 parsel
|249,88 irtifak
|2025/280
|Kamil Bozkurt ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Karakocaoğlu Kışlası
|372 parsel
|94,40 irtifak
|2025/281
|Necla Candaş ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Karakocaoğlu kışlası
|370 parsel
|4,84 pilon
1242,70 irtifak
|2025/282
|Nihat Solak ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Peyniryemez
|718 parsel
|23,12 pilon
2627,67 irtifak
|2025/283
|Ejder Başer
|Yozgat Sorgun
|Karaburun
|264 parsel
|1995,29 irtifak
|2025/284
|Tuğran Doğan ve arkadaşları
|Yozgat Sorgun
|Karakocaoğlu Kışlası
|348 parsel
|1107,58 irtifak
|2025/285
|Enver Koçer
|Yozgat Sorgun
|Karaburun
|142 parsel
|9,25 pilon
2299,63 irtifak
|2025/286
|Rıfat Aslan
|Yozgat Sorgun
|İdrisli
|588 parsel
|3,47 pilon
206,83 irtifak
|2025/287
|Nurettin Yılmaz
|Yozgat Sorgun
|Alcı
|659 parsel
|4,84 pilon
1506,42 irtifak
#ilangovtr Basın no ILN02402557