SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/236 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı bulunan davalı aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma davasının verilen tensip kararı gereğince,

Aşağıda yeri ve özellikleri yazılı taşınmazların bedellerinin tespiti ile kayıt maliklerine ödenmesine, taşınmazların davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verilmesini istemiş olmakla,

1- Kamulaştırma işlemine karşı ilan ve tebliğden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

2- Açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'na yöneltilmesine,3-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açan davalının dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın tamamının kamulaştırma yapan kurum adına tescil edileceği, 4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bank Sorgun şubesine yatırılacağı, Konu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve kanıtları tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ve dosyaların duruşmasının 12/03/2026 günü saat: 10:00 saatinde olduğu hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 28/01/2026

Esas No Davalı / Malikleri İli / İlçesi Köyü/ Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılacak m2 2025/236 Emet Kulabaş ve Arkadaşları Yozgat Sorgun Emirhan 718 Parsel 0,90 2025/237 Şahzade Gök Yozgat Sorgun Alcı 622 Parsel 185,86 2025/238 Naim Duygu ve Arkadaşları Yozgat Sorgun Karaburun 126 parsel 0,68 Pilon

1.123 İrtifak 2025/239 Hatice Sipahi ve arkadaşları Yozgat Sorgun Karaburun 88 parsel 7,41 Pilon

668,43 İrtifak 2025/240 Vatansever Cengiz Yozgat Sorgun Alcı 620 parsel 0,50 Pilon

271,61 irtifak 2025/241 İlyas Şahin Yozgat Sorgun Emirhan 691 Parsel 1,19 Pilon

970,42 İrtifak 2025/242 Erdal Doğan ve arkadaşları Yozgat Sorgun Karaburun 161 parsel 671,93 irtifak 2025/243 Erdal Doğan ve arkadaşları Yozgat Sorgun Alcı 578 parsel 11,98 pilon

4.855,77 irtifak 2025/244 Sebahat Dağ ve arkadaşları Yozgat Sorgun Sarıhacılı 306 parsel 12,14 Pilon

2.944,99 iritfak 2025/245 Mevlüde Taştekin Yozgat Sorgun Peyniryemez 716 parsel 5,31 Pilon

453,49 İrtifak 2025/246 Ali Taştekin Yozgat Sorgun Peyniryemez 1075 parsel 227,53 irtifak 2025/247 Ayfer Kaya ve arkadaşları Yozgat Sorgun Karakocaoğlu Kışlası 967 Parsel 4,41 Pilon

384,35 İrtifak 2025/249 Ali Taştekin Yozgat Sorgun Peyniryemez 712 Parsel 583,19 İrtifak 2025/250 Hatun Tansel ve Arkadaşları Yozgat Sorgun Yazılıtaş 2092 parsel 378,11 İrtifak 2025/251 Dudu Öcal ve Arkadaşları Yozgat Sorgun Aşağıkarahacılı 160 parsel 8,89 Pilon

952,06 İrtifak 2025/252 Mustafa Ateş ve arkadaşları Yozgat Sorgun Alcı 652 Parsel 2,36 Pilon

776,47 İrtifak 2025/253 Necati Kılınoğlu Yozgat Sorgun Aşağıkarahacılı 166 parsel 371,04 İrtifak 2025/254 Şeref Afacan ve Arkadaşları Yozgat Sorgun Aşağıkarahacılı 173 parsel 8,89 Pilon

2.475,94 İrtifak 2025/255 Songül Güzel ve arkadaşları Yozgat Sorgun Aşağıkarahacılı 169 parsel 590,92 irtifak 2025/256 Ayfer Kaya ve arkadaşları Yozgat Sorgun Karakocaoğlukışlası 938 parsel 4,84 pilon

895,75 irtifak 2025/257 Yücel Yaşar Yozgat Sorgun Yazılıtaş 403 parsel 1,80 pilon

1.476,89 irtifak 2025/258 Ömer Osman Taştekin Yozgat Sorgun peyniryemez 473 parsel 1,33 pilon

1410,13 irtifak 2025/259 Güner Akay ve arkadaşları Yozgat Sorgun Çakırhacılı 23 parsel 204,60 irtifak 2025/260 Adem Cantürk ve Arkadaşları Yozgat Sorgun İdrisli 586 parsel 0,94 pilon

346,71 irtifak 2025/261 Ayfer Kaya ve arkadaşları Yozgat Sorgun Karakocaoğlu 941 parsel 883,26 irtifak 2025/262 Ümit İlbaş Yozgat Sorgun Çakırhacılı 32 parsel 466,16 irtifak 2025/263 Cabir Şahir ve Arkadaşları Yozgat Sorgun Karakocaoğlu 304 parsel 3,66 pilon

1603,90 irtifak 2025/264 Naim Duygu ve Arkadaşları Yozgat Sorgun Karaburun 85 parsel 9,52 pilon

1568,24 irtifak 2025/265 Güner Akay ve arkadaşları Yozgat Sorgun Çakırhacılı 25 parsel 51,43 irtifak 2025/266 Kübra Gören ve arkadaşları Yozgat Sorgun Emirhan 173 parsel 8,13 pilon

1228,83 irtifak 2025/267 Hayati Şenses ve arkadaşları Yozgat Sorgun Peyniryemez 786 parsel 1,93 pilon

583,28 irtifak 2025/268 Ömer Osman Taştekin Yozgat Sorgun Peyniryemez 440 parsel 439,09 irtifak 2025/269 Memiş Ülgü Yozgat Sorgun Yazılıtaş 1961 parsel 344,32 irtifak 2025/270 İbrahim Mutlu Yozgat Sorgun Yazılıtaş 2147 parsel 367,49 irtifak 2025/271 Orhan Koçak Yozgat Sorgun Alcı 649 parsel 187,54 irtifak 2025/272 Dudu Arslan Yozgat Sorgun Karaburun 181 parsel 8,89 pilon

2822,94 irtifak 2025/273 Dudu Arslan Yozgat Sorgun Karaburun 91 parsel 219,49 irtifak 2025/274 Kamer Saydam Yozgat Sorgun Emirhan 689 parsel 257,77 irtifak 2025/275 Yasin Yılmaz Yozgat Sorgun Emirhan 176 parsel 752,68 irtifak 2025/276 Hamit Taştekin Yozgat Sorgun Peyniryemez 693 parsel 5,29 pilon

1233,13 irtifak 2025/277 Timur Arslan Yozgat Sorgun İdrisli 583 parsel 598,64 irtifak 2025/278 Tumur Arslan Yozgat Sorgun İdrisli 713 parsel 4,41 pilon

615,03 irtifak 2025/279 Kadir Cantürk Yozgat Sorgun İdrisli 715 parsel 249,88 irtifak 2025/280 Kamil Bozkurt ve arkadaşları Yozgat Sorgun Karakocaoğlu Kışlası 372 parsel 94,40 irtifak 2025/281 Necla Candaş ve arkadaşları Yozgat Sorgun Karakocaoğlu kışlası 370 parsel 4,84 pilon

1242,70 irtifak 2025/282 Nihat Solak ve arkadaşları Yozgat Sorgun Peyniryemez 718 parsel 23,12 pilon

2627,67 irtifak 2025/283 Ejder Başer Yozgat Sorgun Karaburun 264 parsel 1995,29 irtifak 2025/284 Tuğran Doğan ve arkadaşları Yozgat Sorgun Karakocaoğlu Kışlası 348 parsel 1107,58 irtifak 2025/285 Enver Koçer Yozgat Sorgun Karaburun 142 parsel 9,25 pilon

2299,63 irtifak 2025/286 Rıfat Aslan Yozgat Sorgun İdrisli 588 parsel 3,47 pilon

206,83 irtifak 2025/287 Nurettin Yılmaz Yozgat Sorgun Alcı 659 parsel 4,84 pilon

1506,42 irtifak

#ilangovtr Basın no ILN02402557