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SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 00:00
SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45'inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.
2-) İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 4'ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:
   a-Nüfus kağıdı ön yüzü fotokopisi
   b-Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)
   c-Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya makbuzu.
   d-Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.
   e-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)
 f-İhaleye gireceklerin ihale şartnamesinin 4.maddesinde istenilen diğer belgeleri en geç ihale günü saat  12.00'e  kadar Belediye Gelirler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) Ödeme Şartları: İhale satış bedeli esas itibarıyla peşin olarak tahsil edilecektir. Ancak, ihale üzerinde kalan isteklinin talep etmesi halinde ödeme koşulları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: 1 ve 2 sıra numaralı taşınmazlar: Satış bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir. 3 sıra numaralı taşınmaz: Satış bedelinin %50'si peşin, kalan %50'si ise kanuni faizi ile birlikte 2 yıl içerisinde 12 eşit taksitte ödenebilecektir. 4 ila 45 sıra numaralı taşınmazlar: Satış bedelinin %50'si peşin, kalan %50'si ise kanuni faizi ile birlikte 1 yıl içerisinde 12 eşit taksitte ödenebilecektir. Yine ayrıca 4 ila 45 sıra numaralı taşınmazların satışında, satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde, peşin ödeme indirimi aşağıda belirtilen ihale tahmini bedeli esas alınarak hesaplanacak olup, bu bedel üzerinden %5 indirim uygulanacaktır.
5-) Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-) Şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek olup, ihaleye girmek isteyen iştirakçiler
her bir ihale şartnamesini 5.000,00 (beşbin)
Türk Lirası bedel ödeyerek satın almak zorundadır.
      Satışı yapılacak taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir.
Sıra NoMahalleAdaParselNiteliğiBlokBağımsız Bölüm No Yüzölçümü Brüt m²
 		Tahmini Bedel
(TL)		Geçici Teminatı
(TL)		İhale TarihiSatış Saati
1Kurtuluş14811Arsa--681,336.135.000,00  184.050,00  31.08.202614.00
2Kiraz15511Arsa--550,10200.000,006.000,00  31.08.202614.05
3İstasyon14636İşyeri B2179,405.450.000,00163.500,00  31.08.202614.10
4Kurtuluş11055İşyeriE1120,005.450.000,00 163.500,00 31.08.202614.15
5Kurtuluş11055İşyeri E2120,004.950.000,00 148.500,00 31.08.202614.20
6Kurtuluş11055İşyeri  E3120,004.750.000,00142.500,00 31.08.202614.25
7Kurtuluş11055İşyeri E4120,004.750.000,00142.500,00 31.08.202614.30
8Kurtuluş11055İşyeriF1120,004.750.000,00 142.500,00 31.08.202614.35
9Kurtuluş11055İşyeriF2120,004.750.000,00 142.500,00 31.08.202614.40
10Kurtuluş11055İşyeriF3120,004.750.000,00 142.500,00 31.08.202614.45
11Kurtuluş11055İşyeriF4120,004.750.000,00 142.500,00 31.08.202614.50
12Kurtuluş11055İşyeriG1120,004.750.000,00 142.500,00 31.08.202614.55
13Kurtuluş11055İşyeriG2120,004.750.000,00 142.500,00 31.08.202615.00
14Kurtuluş11055İşyeriG3120,004.900.000,00  147.000,00 31.08.202615.05
15Kurtuluş11055İşyeriG4120,004.900.000,00 147.000,00 31.08.202615.10
16Kurtuluş11055İşyeriH1120,004.750.000,00 142.500,00 31.08.202615.15
17Kurtuluş11055İşyeriH2120,004.750.000,00 142.500,00 31.08.202615.20
18Kurtuluş11055İşyeriH3120,004.750.000,00 142.500,00 31.08.202615.25
19Kurtuluş11055İşyeriH4120,004.750.000,00 142.500,00 31.08.202615.30
20Kurtuluş11055İşyeriI1120,004.750.000,00 142.500,00 31.08.202615.35
21Kurtuluş11055İşyeriI2120,004.750.000,00 142.500,00 31.08.202615.40
22Kurtuluş11055İşyeriD1165,006.750.000,00 202.500,0003.09.202614.00
23Kurtuluş11055İşyeriD2165,006.300.000,00 189.000,0003.09.202614.05
24Kurtuluş11055İşyeriD3165,006.300.000,00 189.000,0003.09.202614.10
25Kurtuluş11055İşyeriD4165,006.300.000,00 189.000,0003.09.202614.15
26Kurtuluş11055İşyeriD5165,006.300.000,00 189.000,0003.09.202614.20
27Kurtuluş11055İşyeriD6165,006.500.000,00 195.000,0003.09.202614.25
28Kurtuluş11055İşyeriD7165,006.500.000,00 195.000,0003.09.202614.30
29Kurtuluş11055İşyeriD8165,006.300.000,00 189.000,0003.09.202614.35
30Kurtuluş11055İşyeriD9165,006.300.000,00 189.000,0003.09.202614.40
31Kurtuluş11055İşyeriD10165,006.300.000,00 189.000,0003.09.202614.45
32Kurtuluş11055İşyeriD11165,006.300.000,00 189.000,0003.09.202614.50
33Kurtuluş11055İşyeriD12165,006.750.000,00 202.500,0003.09.202614.55
34Kurtuluş11055İşyeriI3128,008.000.000,00 240.000,0007.09.202614.00
35Kurtuluş11055İşyeriI4128,008.000.000,00 240.000,0007.09.202614.05
36Kurtuluş11055İşyeriİ1120,005.250.000,00 157.500,0007.09.202614.10
37Kurtuluş11055İşyeriİ2120,005.000.000,00 150.000,0007.09.202614.15
38Kurtuluş11055İşyeriİ3120,005.000.000,00 150.000,0007.09.202614.20
39Kurtuluş11055İşyeriİ4120,005.000.000,00 150.000,0007.09.202614.25
40Kurtuluş11055İşyeriİ5120,005.250.000,00 157.500,0007.09.202614.30
41Kurtuluş11055İşyeriİ6120,004.900.000,00 147.000,00 07.09.202614.35
42Kurtuluş11055İşyeriİ7120,004.750.000,00 142.500,00 07.09.202614.40
43Kurtuluş11055İşyeriİ8120,004.750.000,00 142.500,00 07.09.202614.45
44Kurtuluş11055İşyeriİ9120,004.750.000,00 142.500,00 07.09.202614.50
45Kurtuluş11055İşyeriİ10120,004.900.000,00 147.000,00 07.09.202614.55

#ilangovtr Basın no ILN02528991