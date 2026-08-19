SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

f-İhaleye gireceklerin ihale şartnamesinin 4.maddesinde istenilen diğer belgeleri en geç ihale günü saat 12.00'e kadar Belediye Gelirler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Ödeme Şartları: İhale satış bedeli esas itibarıyla peşin olarak tahsil edilecektir. Ancak, ihale üzerinde kalan isteklinin talep etmesi halinde ödeme koşulları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: 1 ve 2 sıra numaralı taşınmazlar: Satış bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir. 3 sıra numaralı taşınmaz: Satış bedelinin %50'si peşin, kalan %50'si ise kanuni faizi ile birlikte 2 yıl içerisinde 12 eşit taksitte ödenebilecektir. 4 ila 45 sıra numaralı taşınmazlar: Satış bedelinin %50'si peşin, kalan %50'si ise kanuni faizi ile birlikte 1 yıl içerisinde 12 eşit taksitte ödenebilecektir. Yine ayrıca 4 ila 45 sıra numaralı taşınmazların satışında, satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde, peşin ödeme indirimi aşağıda belirtilen ihale tahmini bedeli esas alınarak hesaplanacak olup, bu bedel üzerinden %5 indirim uygulanacaktır.