SOMA AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. SOMA AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/147 Esas

KARAR NO : 2025/143

DAVACI : HÜSEYİN NARLI - 6375103230

DAVACI. V. : Av. ÖZLEM NARLI AYDIN

DAVALI: SULTAN ÇELİK NARLI -62620070092 HUCKARDERSTR. 35444369 DORTMUND/ALMANYA

DAVA : Tanıma Ve Tenfiz

KARAR TARİHİ : 15/05/2025

Mahkemenizce yapılan araştırmala neticesinde davalının ''adresi mechul'' kabul edilerek 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince Mahkememiz Kararının davalı Sultan ÇELİK'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1-Manisa İli, Soma İlçesi, Kozluören Mah./Köy Cilt No:45 Hane No:16'de BSNo:19 nüfusa kayıtlı T.C:63751032300, İbrahim ve Fatma oğlu, 11/10/1976 Soma doğumlu davacı HÜSEYİN NARLI ile aynı yer nüfusuna kayıtlı BSN:38, T.C:62620070092, İsmail ve Yüksel kızı, davalı SULTAN ÇELİK NARLI'nın boşanmalarına ilişkin Dortmund Yerel Mahkemesi nezdindeki Aile Mahkemesinin vermiş olduğu 13/11/2023 Tarih, 120F 1203/21 Karar sayılı ilamın TANINMASINA VE TENFİZİNE,

2-Karar kesinleştiğinde gereği için bir suretin ilgili İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Alınması gerekli 615,40-TL karar ve ilam harcından başlangıçta peşin alınan 427,60-TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80-TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Yapılan yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

5-Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı tarifesi 5. madde uyarınca davacı tarafından yatırılan gider avansının kulanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda talep halinde gerekçeli kararın tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanan ihtar ve tebliğ olunur.23/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02251440