SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/66 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/66, 2026/67, 2026/68, 2026/69, 2026/70, 2026/71, 2026/72, 2026/73, 2026/74, 2026/75, 2026/76, 2026/77, 2026/78, 2026/79, 2026/80, 2026/81, 2026/82, 2026/83, 2026/84, 2026/85, 2026/86, 2026/87, 2026/88, 2026/89, 2026/90, 2026/91, 2026/92, 2026/93, 2026/94, 2026/95, 2026/96, 2026/97

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERLER :

2026/66 MANİSA İli SOMA İlçesi EVCİLER Mahallesi 1079 parsel sayılı taşınmaz,

2026/67 MANİSA İli SOMA İlçesi EVCİLER Mahallesi 1088 parsel sayılı taşınmaz,

2026/68 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 35 parsel sayılı taşınmaz,

2026/69MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 36 parsel sayılı taşınmaz,

2026/70 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 28 parsel sayılı taşınmaz,

2026/71MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 17 parsel sayılı taşınmaz,

2026/72MANİSA İli SOMA İlçesi TEKELİIŞIKLAR Mahallesi 150 ada 7 parsel sayılı taşınmaz,

2026/73MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 106 ada 4 parsel sayılı taşınmaz,

2026/74MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 106 ada 2 parsel sayılı taşınmaz,

2026/75 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 102 ada 52 parsel sayılı taşınmaz,

2026/76 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 102 ada 1 parsel sayılı taşınmaz,

2026/77 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 130 ada 2 parsel sayılı taşınmaz,

2026/78 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 112 ada 16 parsel sayılı taşınmaz - MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 29 parsel sayılı taşınmaz,

2026/79MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 31 parsel sayılı taşınmaz - MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 17 parsel sayılı taşınmaz,

2026/80MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 13 parsel sayılı taşınmaz,

2026/81MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 14 parsel sayılı taşınmaz,

2026/82 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 7 parsel sayılı taşınmaz,

2026/83MANİSA İli SOMA İlçesi BOZARMUT Mahallesi 118 ada 6 parsel sayılı taşınmaz,

2026/84MANİSA İli SOMA İlçesi BOZARMUT Mahallesi 118 ada 3 parsel sayılı taşınmaz,

2026/85MANİSA İli SOMA İlçesi KAYRAKALTI Mahallesi 111 ada 35 parsel sayılı taşınmaz,

2026/86MANİSA İli SOMA İlçesi KAYRAKALTI Mahallesi 111 ada 25 parsel sayılı taşınmaz,

2026/87MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 120 ada 16 parsel sayılı taşınmaz,

2026/88MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 117 ada 58 parsel sayılı taşınmaz,

2026/89MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 115 ada 7 parsel sayılı taşınmaz,

2026/90 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 115 ada 5 parsel sayılı taşınmaz,

2026/91 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 117 ada 2 parsel sayılı taşınmaz,

2026/92MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 22 parsel sayılı taşınmaz,

2026/93 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 16 parsel sayılı taşınmaz,

2026/94MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 29 parsel sayılı taşınmaz,

2026/95 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 7 parsel sayılı taşınmaz,

2026/96MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 131 ada 73 parsel sayılı taşınmaz - MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 146 ada 13 parsel sayılı taşınmaz,

2026/97 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 131 ada 70 parsel sayılı taşınmaz,

MEVKİİ : 0

ADA NO, PAFTA NO

PARSEL NO 2026/66 MANİSA İli SOMA İlçesi EVCİLER Mahallesi 1079 parsel sayılı taşınmazın 283,28 m2 daimi irtifak hakkı/

2026/67 MANİSA İli SOMA İlçesi EVCİLER Mahallesi 1088 parsel sayılı taşınmazın 10,58 m2 mülkiyet; 2827,33 m2 daimi irtifak hakkı/

2026/68 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 1069,17 m2 daimi irtifak hakkı/

2026/69 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 11,43 m2 mülkiyet; 1927,01 m2 daimi irtifak hakkı/

2026/70 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 4,99 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/71 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 214,10 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/72 MANİSA İli SOMA İlçesi TEKELİIŞIKLAR Mahallesi 150 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 85,52 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/73 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 106 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 331,16 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/74 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 106 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 294,19 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/75 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 102 ada 52 parsel sayılı taşınmazın 3,60 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/76 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 102 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 922,76 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/77 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 130 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 12,05 m2 mülkiyet; 1859,37 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/78 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 112 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 296,11 m2 daimi irtifak hakkı, MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 5,76 m2 mülkiyet; 571,12 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/79 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 265,31 m2 daimi irtifak hakkı, MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 3,43 m2 mülkiyet; 1861,94 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/80 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 1,66 m2 mülkiyet; 9,49 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/81 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 570,00 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/82 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 567,88 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/83 MANİSA İli SOMA İlçesi BOZARMUT Mahallesi 118 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 471,70 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/84 MANİSA İli SOMA İlçesi BOZARMUT Mahallesi 118 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet;823,18 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/85 MANİSA İli SOMA İlçesi KAYRAKALTI Mahallesi 111 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 937,46 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/86 MANİSA İli SOMA İlçesi KAYRAKALTI Mahallesi 111 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 262,47 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/87 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 120 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 92,31 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/88 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 117 ada 58 parsel sayılı taşınmazın 488,23 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/89 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 115 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 3,61 m2 mülkiyet; 416,81 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/90 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 115 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 4,83 m2 mülkiyet; 45,20 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/91 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 117 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 1675,52 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/92 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 6,25 m2 mülkiyet; 1275,85 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/93 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 21,58 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/94 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 162,53 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/95 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 3,90 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/96 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 131 ada 73 parsel sayılı taşınmazın 517,77 m2 daimi irtifak hakkı - MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 146 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 9,84 m2 daimi irtifak hakkı,

2026/97 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 131 ada 70 parsel sayılı taşınmazın 100,44 m2 daimi irtifak hakkı,

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ :2026/66 283,28 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/67 10,58 m2 mülkiyet; 2827,33 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/68 5,29 m2 mülkiyet; 1069,17 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/69 11,43 m2 mülkiyet; 1927,01 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/70 4,99 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/71 214,10 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/72 85,52 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/73 5,29 m2 mülkiyet; 331,16 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/74 294,19 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/75 3,60 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/76 5,29 m2 mülkiyet; 922,76 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/77 12,05 m2 mülkiyet; 1859,37 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/78 296,11 m2 daimi irtifak hakkı - 5,76 m2 mülkiyet; 571,12 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/79 265,31 m2 daimi irtifak hakkı -3,43 m2 mülkiyet; 1861,94 m2 daimi irtifak hakkı/

2026/80 1,66 m2 mülkiyet; 9,49 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/81 570,00 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/82 567,88 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/83 471,70 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/84 5,29 m2 mülkiyet;823,18 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/85 937,46 m2 daimi irtifak hakkı/

2026/86 262,47 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/87 92,31 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/88488,23 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/89 3,61 m2 mülkiyet; 416,81 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/90 4,83 m2 mülkiyet; 45,20 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/915,29 m2 mülkiyet; 1675,52 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/92 6,25 m2 mülkiyet; 1275,85 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/93 21,58 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/94 162,53 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/95 3,90 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/96 517,77 m2 daimi irtifak hakkı - 9,84 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/97 100,44 m2 daimi irtifak hakkı/

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 2026/66 esas

Özden BOSTAN

REMZİYE KESKİN-42178751308

AHMET YAĞCI-42592737582

AYŞE KÖSE-43705700400

MUKADDER UYSAL-44776664790

CELAL UYSAL-44797664052

AYFER TAŞ-50398477250

SEVİM AVCI-43558705300

FATMA KALAYCI -53563371902

NEBİ KÖSE -44713666894

YUSUF KÖSE-44719666676

ORHAN UYSAL-44785664408

SÜLEYMAN UYSAL-44788664344

HALİDE BAHADIR-42373744846

RESMİYE TOPRAK-41968758312

NİYAZİ KAVAS-44380677964

AYŞE DUDU KAVAS-44356678766

NUMAN KAVAS-44353678820

TURAN KAVAS-44347679048

ŞAKİR KAVAS-44341679266

FERİDE CAN-44332679558

SELDA KARABACAK-44329679622

SAMET KAVAS-44320679904

MEBRUKE UYSAL-44794664116

SEBAHAT KÖSE-44704667176

FATMA BAHADIR-42361745282

RIFAT UYSAL-44791664270

RASİME YAĞCI-42589737656

METİN YAĞCI-42583737874

EMİN YAĞCI-42568738384

2026/67

KAZIME KABASAKAL-44650668920

YELİZ KAÇAR-44647669084

SERPİL KAYA-29144179984

YİĞİT EGE KABASAKAL-61468108868

KADER ŞİMŞEK-44641669202

MEHMET KABASAKAL-42319746668

RASİM KABASAKAL-43951692290

FATMA KABASAKAL-44674668128

AYŞE YAYLALI-42508740392

ZÜBEYDE BAŞAK-20875484996

CENNET DEMİR-44071688200

CAVİT KABASAKAL-44671668282

SERPİL SİVRİ-42877728038

SELMA KAVAS-44569671608

RAFET KABASAKAL-43912693502

FİKRİYE KAYA-44554672108

NAZIM KABASAKAL-43933692874

FİTNET KAÇAR-43294714116

MÜRİVET KAYA-44587671024

2026/68

YILMAZ KÜÇÜKŞAHİN-62947059114

2026/69

SÜLEYMAN İKİZ-63589037720

2026/70

MELEK ŞEN-62806063832

2026/71

ELİF GÜLŞEN-64051022336

SULTAN POYRAZ-63316046896

SABİRE ÇELİK-62452075630

MİHRİCAN YILDIRIM-12437519710

ABİDİN ÇELİK-62440076076

AYDIN ÇELİK-62431076368

ALİ GÜLŞEN-64048022400

MEHMET GÜLŞEN-64045022564

ALİ ÇELİK-62491074328

2026/72

MUSTAFA BURMA-42139752788

HANİFE BURMA-42127753124

NECLA ALTINER-42763731968

MEDİNE CAN-16640602634

FATMA MEMİŞ-42481741348

2026/73

ERDAL YILDIRIM-16829596242

2026/74

GÜNGÖR ÇELİK-16547605622

2026/75

RAMAZAN EMİR-15659635268

2026/76

SELFET YILDIRIM-16754598724

ŞABAN YILDIRIM-16733599452

NURAY AVCU-16415610048

ALİ YILDIRIM-16730599516

YASİN YILDIRIM-16727599680

SERPİL AVCU-16724599744

RAMAZAN YILDIRIM-16721599808

2026/77

OSMAN ŞAHAN 17942559114

MAHMUT ŞAHAN-17996557302

2026/78

OSMAN ŞAHAN-17942559114

2029/79

TEVFİK AVCU-17888560946

ATİYE AVCU-17882561154

ŞEFİK AVCU-17873561446

EBRU TEMİZKALP-17846562302

CÜNEYT AVCU-17843562466

MEHMET AVCU-17840562520

YUSUF AVCU-17837562694

MUTİYE DAĞLI-44551672194

FİKRET AVCU-17858561966

HASAN AVCU-17855562010

RAMAZAN AVCU-17852562174

YÜKSEL AVCU-17849562248

KIYMET SOLAK-58309213652

2026/80

MEHMET AKKAŞ-34178017966

MUKADDES AKKAŞ-34073021426

HACI MEHMET-AKKAŞ 33971024874

KADİR AKKAŞ-33968024948

RAHİME AKKAŞ-33959025220

2026/81

Necip YALÇIN

2026/82

MEHMET TAŞKAFA-33005057014

2026/83

HAMİDE UÇKUN-33836029396

BEDRİYE PAYCI-57709233758

KADRİYE AKKAŞ-34040022500

HASAN UÇKUN-33809030220

SELVER UÇKUN-33806030384

HÜSEYİN UÇKUN-33803030448

AKİLE TAŞKAFA-32825063076

FEVZİ UÇKUN-33752032128

IRAZ KARA-33743032410

HALİL UÇKUN-33740032574

2026/84

MUHARREM AKKAŞ-34082021134

2026/85

AHMET İREN-58147219120

2026/86

FEHİME İREN-57592237628

M. TEVFİK İREN-57595237564

NEZİHA KOCADAĞ-23795364256

ZEHRA SOFTA-57187251152

ELİF İREN-57625236512

HÜSEYİN İREN-57589237792

2026/87

RAMAZAN AKAR-23390377712

2026/88

ŞERİF EMİN AKAR-23363378678

2026/89

YAŞAR KURŞUNCU-23195384274

2026/90

RABİA ARSLAN-23078388122

MEHMET ARSLAN-23072388340

SEYFETTİN ARSLAN-23066388578

ALİ OSMAN ARSLAN-23063388632

AHMET ARSLAN-23060388796

2026/91

HALİL İBRAHİM IŞIK-22790397740

2026/92

MUHİTTİN DOĞAN-44107687108

DUDU DOĞAN-44092687640

MUHTEREM DOĞAN-44095687586

NAZMİYE DOĞAN-44089687714

RECEP DOĞAN-44086687878

MÜJDİYE DOĞAN-44080688086

SÜLEYMAN DOĞAN-44083687932

AYNUR ÇETİN-45217650112

MÜNEVVER YILMAZ-44773664922

AYŞE YILMAZ-17369578286

AHMET YILMAZ-17366578340

TAMER YILMAZ-17360578568

TÜRKAN BELLER-59128186202

HÜSEYİN YILMAZ-17354578796

MUHİTTİN YILMAZ-17351578850

NAZİFE ŞAT-17989560296

2026/93

DUDU KARAGÖZ-45580638076

MEHMET KARAGÖZ-45598637412

MÜSLİME ASAR-44311680322

MUSTAFA KARAGÖZ-45586637868

EMİNE KARAGÖZ-45565638596

BAYRAM AYŞE ÖNDER-43912693670

SEMA ALKAN-38326879826

DUDU KUŞ-45331646350

HATİCE TOPRAK-45559638724

EMİNE SEZER-44503673934

2026/94

MÜNİRE SERT-20803487372

MESUT SERT-20833486352

MESUDE GÜNGÖR-14551276326

MÜRŞİDE SERT-20827486580

TEMÜR SERT-20824486644

MERT SERT-20815486936

ECE SERT GAZİOĞLU-20794487696

MEHMET BİLDİREN-43828696444

2026/95

EMİNE KARAGÖZ-45565638596

SAADET KIR-43729699728

FATMA GEVEN-59173184918

GÜLSEN CÜRA-44644669216

GÜLSEREN ÇAKMAK-21127476516

FATMA DEMİREL-51421389946

2026/96

NURETTİN YAVAŞ-43666701812

ARİFE YAVAŞ-43645702540

BAYRAM AYŞE TEMİZ-43636702832

İSMAİL YAVAŞ-43633702996

NİHAT YAVAŞ-43627703114

DAVUT YAVAŞ-43621703332

2026/97

UMMAHAN EŞ-44941659316

FİKRİYE ŞAHİN-44245682522

İSMAİL ŞAHİN-44242682686

SEVGİ SÜZEK-26081288038

CEMAL ŞAHİN-44236682814

ŞERİF EŞ-44938659480

AZİME YILDIZ-45286647822

EMİNE DİNÇ-44845662504

NEVZAT EŞ-44932659608

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından;

2026/66 esas sayılı dosyanın dava konusu olan MANİSA İli SOMA İlçesi EVCİLER Mahallesi 1079 parsel sayılı taşınmazın 283,28 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/67 esas sayılı dosyasının MANİSA İli SOMA İlçesi EVCİLER Mahallesi 1088 parsel sayılı taşınmazın 10,58 m2 mülkiyet; 2827,33 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/68 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 1069,17 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/69 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 11,43 m2 mülkiyet; 1927,01 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/70 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 4,99 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/71 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 214,10 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/72 MANİSA İli SOMA İlçesi TEKELİIŞIKLAR Mahallesi 150 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 85,52 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/73 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 106 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 331,16 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/74 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 106 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 294,19 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/75 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 102 ada 52 parsel sayılı taşınmazın 3,60 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/76 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 102 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 922,76 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/77 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 130 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 12,05 m2 mülkiyet; 1859,37 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/78 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 112 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 296,11 m2 veMANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 5,76 m2 mülkiyet; 571,12 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/79 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 265,31 m2 ve MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 3,43 m2 mülkiyet; 1861,94 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/80 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 1,66 m2 mülkiyet; 9,49 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/81 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 570,00 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/82 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 567,88 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/83 MANİSA İli SOMA İlçesi BOZARMUT Mahallesi 118 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 471,70 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/84 MANİSA İli SOMA İlçesi BOZARMUT Mahallesi 118 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet;823,18 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/85 MANİSA İli SOMA İlçesi KAYRAKALTI Mahallesi 111 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 937,46 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/86 MANİSA İli SOMA İlçesi KAYRAKALTI Mahallesi 111 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 262,47 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/87 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 120 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 92,31 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/88 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 117 ada 58 parsel sayılı taşınmazın 488,23 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/89 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 115 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 3,61 m2 mülkiyet; 416,81 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/90 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 115 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 4,83 m2 mülkiyet; 45,20 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/91 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 117 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 1675,52 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/92 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 6,25 m2 mülkiyet; 1275,85 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/93 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 21,58 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/94 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 162,53 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/95 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 3,90 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/96 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 131 ada 73 parsel sayılı taşınmazın 517,77 m2, MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 146 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 9,84 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

2026/97 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 131 ada 70 parsel sayılı taşınmazın 100,44 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,

Enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı kurum adına tapuda tescilleri için Kamulaştırma Kanunu'nun8. Maddesi gereği kamulaştırma prosedürünün tamamlandığı idarece ;

2026/66 esas sayılı dosyasının toplam 2.600,89 TL,

2026/67 esas sayılı dosyasının toplam 26.225,25 TL,

2026/68 esas sayılı dosyasının toplam 9.651,59 TL,

2026/69 esas sayılı dosyasının toplam 41.938,89 TL,

2026/70 esas sayılı dosyasının toplam 45,81 TL,

2026/71 esas sayılı dosyasının toplam 1.965,72,

2026/72 esas sayılı dosyasının toplam 4.958,08 TL,

2026/73 esas sayılı dosyasının toplam 8.088,17 TL,

2026/74 esas sayılı dosyasının toplam 6.871,60 TL,

2026/75 esas sayılı dosyasının toplam 201,60 TL

2026/76 esas sayılı dosyasının toplam 21.906,58 TL,

2026/77esas sayılı dosyasının toplam 44.234,77 TL,

2026/78 esas sayılı dosyasının 296,11 m2 toplam 7.873,36 TL - 571,12 m2 toplam 6.862,02 TL,

2026/79 esas sayılı dosyasının 265,31 m2 toplam 6.197,03 TL - 1861,94 m2 toplam 43.719,53 TL,

2026/80 esas sayılı dosyasının toplam 332,45 TL,

2026/81 esas sayılı dosyasının toplam 13.313,89 TL,

2026/82 esas sayılı dosyasının toplam 13.264,37,

2026/83 esas sayılı dosyasının toplam 11.017,82 TL,

2026/84 esas sayılı dosyasının toplam 19.580,62 TL,

2026/85 esas sayılı dosyasının toplam 49.852,86 TL,

2026/86 esas sayılı dosyasının toplam 13.957,80 TL,

2026/87 esas sayılı dosyasının toplam 2.156,15 TL,

2026/88 esas sayılı dosyasının toplam 11.403,93 TL,

2026/89 esas sayılı dosyasının toplam 9.976,64 TL,

2026/90 esas sayılı dosyasının toplam 1.378,10 TL.

2026/91 esas sayılı dosyasının toplam 39.489,32 TL,

2026/92 esas sayılı dosyasının toplam 68.797,60 TL,

2026/93 esas sayılı dosyasının toplam 1.296,60 TL,

2026/94 esas sayılı dosyasının toplam 8.698,74 TL,

2026/95 esas sayılı dosyasının toplam 234,32 TL,

2026/96 esas sayılı dosyasının toplam 517,77 m2 toplam 27.534,31 TL - 9,84 m2 toplam 523,28 TL,

2026/97 esas sayılı dosyasının toplam 5.341,26 TL, bedel belirlendiğini her dosyada davalıların pazarlığa davet edildiğini ancak davalı ile anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle davalı adına kayıtlı dava konusu taşınmazın , davalı ile anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereği yeniden tespiti ve tespit neticesi değerde oluşacak artı veya eksi değerlerin taraflara ödenmesi , kamulaştırma planınında gösterildiği şekilde irtifak hakkının kurum adına tapuya tescili talebiyle dava açılmakla;

Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak iş bu davalarda husumetinE Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği,Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin merkezinin Ankara'da olduğu, Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 29.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02535982