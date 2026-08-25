SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/66 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/66, 2026/67, 2026/68, 2026/69, 2026/70, 2026/71, 2026/72, 2026/73, 2026/74, 2026/75, 2026/76, 2026/77, 2026/78, 2026/79, 2026/80, 2026/81, 2026/82, 2026/83, 2026/84, 2026/85, 2026/86, 2026/87, 2026/88, 2026/89, 2026/90, 2026/91, 2026/92, 2026/93, 2026/94, 2026/95, 2026/96, 2026/97
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERLER :
2026/66 MANİSA İli SOMA İlçesi EVCİLER Mahallesi 1079 parsel sayılı taşınmaz,
2026/67 MANİSA İli SOMA İlçesi EVCİLER Mahallesi 1088 parsel sayılı taşınmaz,
2026/68 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 35 parsel sayılı taşınmaz,
2026/69MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 36 parsel sayılı taşınmaz,
2026/70 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 28 parsel sayılı taşınmaz,
2026/71MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 17 parsel sayılı taşınmaz,
2026/72MANİSA İli SOMA İlçesi TEKELİIŞIKLAR Mahallesi 150 ada 7 parsel sayılı taşınmaz,
2026/73MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 106 ada 4 parsel sayılı taşınmaz,
2026/74MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 106 ada 2 parsel sayılı taşınmaz,
2026/75 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 102 ada 52 parsel sayılı taşınmaz,
2026/76 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 102 ada 1 parsel sayılı taşınmaz,
2026/77 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 130 ada 2 parsel sayılı taşınmaz,
2026/78 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 112 ada 16 parsel sayılı taşınmaz - MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 29 parsel sayılı taşınmaz,
2026/79MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 31 parsel sayılı taşınmaz - MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 17 parsel sayılı taşınmaz,
2026/80MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 13 parsel sayılı taşınmaz,
2026/81MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 14 parsel sayılı taşınmaz,
2026/82 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 7 parsel sayılı taşınmaz,
2026/83MANİSA İli SOMA İlçesi BOZARMUT Mahallesi 118 ada 6 parsel sayılı taşınmaz,
2026/84MANİSA İli SOMA İlçesi BOZARMUT Mahallesi 118 ada 3 parsel sayılı taşınmaz,
2026/85MANİSA İli SOMA İlçesi KAYRAKALTI Mahallesi 111 ada 35 parsel sayılı taşınmaz,
2026/86MANİSA İli SOMA İlçesi KAYRAKALTI Mahallesi 111 ada 25 parsel sayılı taşınmaz,
2026/87MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 120 ada 16 parsel sayılı taşınmaz,
2026/88MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 117 ada 58 parsel sayılı taşınmaz,
2026/89MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 115 ada 7 parsel sayılı taşınmaz,
2026/90 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 115 ada 5 parsel sayılı taşınmaz,
2026/91 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 117 ada 2 parsel sayılı taşınmaz,
2026/92MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 22 parsel sayılı taşınmaz,
2026/93 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 16 parsel sayılı taşınmaz,
2026/94MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 29 parsel sayılı taşınmaz,
2026/95 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 7 parsel sayılı taşınmaz,
2026/96MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 131 ada 73 parsel sayılı taşınmaz - MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 146 ada 13 parsel sayılı taşınmaz,
2026/97 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 131 ada 70 parsel sayılı taşınmaz,
MEVKİİ : 0
ADA NO, PAFTA NO
PARSEL NO 2026/66 MANİSA İli SOMA İlçesi EVCİLER Mahallesi 1079 parsel sayılı taşınmazın 283,28 m2 daimi irtifak hakkı/
2026/67 MANİSA İli SOMA İlçesi EVCİLER Mahallesi 1088 parsel sayılı taşınmazın 10,58 m2 mülkiyet; 2827,33 m2 daimi irtifak hakkı/
2026/68 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 1069,17 m2 daimi irtifak hakkı/
2026/69 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 11,43 m2 mülkiyet; 1927,01 m2 daimi irtifak hakkı/
2026/70 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 4,99 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/71 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 214,10 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/72 MANİSA İli SOMA İlçesi TEKELİIŞIKLAR Mahallesi 150 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 85,52 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/73 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 106 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 331,16 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/74 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 106 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 294,19 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/75 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 102 ada 52 parsel sayılı taşınmazın 3,60 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/76 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 102 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 922,76 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/77 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 130 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 12,05 m2 mülkiyet; 1859,37 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/78 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 112 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 296,11 m2 daimi irtifak hakkı, MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 5,76 m2 mülkiyet; 571,12 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/79 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 265,31 m2 daimi irtifak hakkı, MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 3,43 m2 mülkiyet; 1861,94 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/80 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 1,66 m2 mülkiyet; 9,49 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/81 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 570,00 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/82 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 567,88 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/83 MANİSA İli SOMA İlçesi BOZARMUT Mahallesi 118 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 471,70 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/84 MANİSA İli SOMA İlçesi BOZARMUT Mahallesi 118 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet;823,18 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/85 MANİSA İli SOMA İlçesi KAYRAKALTI Mahallesi 111 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 937,46 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/86 MANİSA İli SOMA İlçesi KAYRAKALTI Mahallesi 111 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 262,47 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/87 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 120 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 92,31 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/88 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 117 ada 58 parsel sayılı taşınmazın 488,23 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/89 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 115 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 3,61 m2 mülkiyet; 416,81 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/90 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 115 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 4,83 m2 mülkiyet; 45,20 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/91 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 117 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 1675,52 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/92 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 6,25 m2 mülkiyet; 1275,85 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/93 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 21,58 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/94 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 162,53 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/95 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 3,90 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/96 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 131 ada 73 parsel sayılı taşınmazın 517,77 m2 daimi irtifak hakkı - MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 146 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 9,84 m2 daimi irtifak hakkı,
2026/97 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 131 ada 70 parsel sayılı taşınmazın 100,44 m2 daimi irtifak hakkı,
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ :2026/66 283,28 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/67 10,58 m2 mülkiyet; 2827,33 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/68 5,29 m2 mülkiyet; 1069,17 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/69 11,43 m2 mülkiyet; 1927,01 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/70 4,99 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/71 214,10 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/72 85,52 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/73 5,29 m2 mülkiyet; 331,16 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/74 294,19 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/75 3,60 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/76 5,29 m2 mülkiyet; 922,76 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/77 12,05 m2 mülkiyet; 1859,37 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/78 296,11 m2 daimi irtifak hakkı - 5,76 m2 mülkiyet; 571,12 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/79 265,31 m2 daimi irtifak hakkı -3,43 m2 mülkiyet; 1861,94 m2 daimi irtifak hakkı/
2026/80 1,66 m2 mülkiyet; 9,49 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/81 570,00 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/82 567,88 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/83 471,70 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/84 5,29 m2 mülkiyet;823,18 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/85 937,46 m2 daimi irtifak hakkı/
2026/86 262,47 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/87 92,31 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/88488,23 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/89 3,61 m2 mülkiyet; 416,81 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/90 4,83 m2 mülkiyet; 45,20 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/915,29 m2 mülkiyet; 1675,52 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/92 6,25 m2 mülkiyet; 1275,85 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/93 21,58 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/94 162,53 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/95 3,90 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/96 517,77 m2 daimi irtifak hakkı - 9,84 m2 daimi irtifak hakkı/ 2026/97 100,44 m2 daimi irtifak hakkı/
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 2026/66 esas
Özden BOSTAN
REMZİYE KESKİN-42178751308
AHMET YAĞCI-42592737582
AYŞE KÖSE-43705700400
MUKADDER UYSAL-44776664790
CELAL UYSAL-44797664052
AYFER TAŞ-50398477250
SEVİM AVCI-43558705300
FATMA KALAYCI -53563371902
NEBİ KÖSE -44713666894
YUSUF KÖSE-44719666676
ORHAN UYSAL-44785664408
SÜLEYMAN UYSAL-44788664344
HALİDE BAHADIR-42373744846
RESMİYE TOPRAK-41968758312
NİYAZİ KAVAS-44380677964
AYŞE DUDU KAVAS-44356678766
NUMAN KAVAS-44353678820
TURAN KAVAS-44347679048
ŞAKİR KAVAS-44341679266
FERİDE CAN-44332679558
SELDA KARABACAK-44329679622
SAMET KAVAS-44320679904
MEBRUKE UYSAL-44794664116
SEBAHAT KÖSE-44704667176
FATMA BAHADIR-42361745282
RIFAT UYSAL-44791664270
RASİME YAĞCI-42589737656
METİN YAĞCI-42583737874
EMİN YAĞCI-42568738384
2026/67
KAZIME KABASAKAL-44650668920
YELİZ KAÇAR-44647669084
SERPİL KAYA-29144179984
YİĞİT EGE KABASAKAL-61468108868
KADER ŞİMŞEK-44641669202
MEHMET KABASAKAL-42319746668
RASİM KABASAKAL-43951692290
FATMA KABASAKAL-44674668128
AYŞE YAYLALI-42508740392
ZÜBEYDE BAŞAK-20875484996
CENNET DEMİR-44071688200
CAVİT KABASAKAL-44671668282
SERPİL SİVRİ-42877728038
SELMA KAVAS-44569671608
RAFET KABASAKAL-43912693502
FİKRİYE KAYA-44554672108
NAZIM KABASAKAL-43933692874
FİTNET KAÇAR-43294714116
MÜRİVET KAYA-44587671024
2026/68
YILMAZ KÜÇÜKŞAHİN-62947059114
2026/69
SÜLEYMAN İKİZ-63589037720
2026/70
MELEK ŞEN-62806063832
2026/71
ELİF GÜLŞEN-64051022336
SULTAN POYRAZ-63316046896
SABİRE ÇELİK-62452075630
MİHRİCAN YILDIRIM-12437519710
ABİDİN ÇELİK-62440076076
AYDIN ÇELİK-62431076368
ALİ GÜLŞEN-64048022400
MEHMET GÜLŞEN-64045022564
ALİ ÇELİK-62491074328
2026/72
MUSTAFA BURMA-42139752788
HANİFE BURMA-42127753124
NECLA ALTINER-42763731968
MEDİNE CAN-16640602634
FATMA MEMİŞ-42481741348
2026/73
ERDAL YILDIRIM-16829596242
2026/74
GÜNGÖR ÇELİK-16547605622
2026/75
RAMAZAN EMİR-15659635268
2026/76
SELFET YILDIRIM-16754598724
ŞABAN YILDIRIM-16733599452
NURAY AVCU-16415610048
ALİ YILDIRIM-16730599516
YASİN YILDIRIM-16727599680
SERPİL AVCU-16724599744
RAMAZAN YILDIRIM-16721599808
2026/77
OSMAN ŞAHAN 17942559114
MAHMUT ŞAHAN-17996557302
2026/78
OSMAN ŞAHAN-17942559114
2029/79
TEVFİK AVCU-17888560946
ATİYE AVCU-17882561154
ŞEFİK AVCU-17873561446
EBRU TEMİZKALP-17846562302
CÜNEYT AVCU-17843562466
MEHMET AVCU-17840562520
YUSUF AVCU-17837562694
MUTİYE DAĞLI-44551672194
FİKRET AVCU-17858561966
HASAN AVCU-17855562010
RAMAZAN AVCU-17852562174
YÜKSEL AVCU-17849562248
KIYMET SOLAK-58309213652
2026/80
MEHMET AKKAŞ-34178017966
MUKADDES AKKAŞ-34073021426
HACI MEHMET-AKKAŞ 33971024874
KADİR AKKAŞ-33968024948
RAHİME AKKAŞ-33959025220
2026/81
Necip YALÇIN
2026/82
MEHMET TAŞKAFA-33005057014
2026/83
HAMİDE UÇKUN-33836029396
BEDRİYE PAYCI-57709233758
KADRİYE AKKAŞ-34040022500
HASAN UÇKUN-33809030220
SELVER UÇKUN-33806030384
HÜSEYİN UÇKUN-33803030448
AKİLE TAŞKAFA-32825063076
FEVZİ UÇKUN-33752032128
IRAZ KARA-33743032410
HALİL UÇKUN-33740032574
2026/84
MUHARREM AKKAŞ-34082021134
2026/85
AHMET İREN-58147219120
2026/86
FEHİME İREN-57592237628
M. TEVFİK İREN-57595237564
NEZİHA KOCADAĞ-23795364256
ZEHRA SOFTA-57187251152
ELİF İREN-57625236512
HÜSEYİN İREN-57589237792
2026/87
RAMAZAN AKAR-23390377712
2026/88
ŞERİF EMİN AKAR-23363378678
2026/89
YAŞAR KURŞUNCU-23195384274
2026/90
RABİA ARSLAN-23078388122
MEHMET ARSLAN-23072388340
SEYFETTİN ARSLAN-23066388578
ALİ OSMAN ARSLAN-23063388632
AHMET ARSLAN-23060388796
2026/91
HALİL İBRAHİM IŞIK-22790397740
2026/92
MUHİTTİN DOĞAN-44107687108
DUDU DOĞAN-44092687640
MUHTEREM DOĞAN-44095687586
NAZMİYE DOĞAN-44089687714
RECEP DOĞAN-44086687878
MÜJDİYE DOĞAN-44080688086
SÜLEYMAN DOĞAN-44083687932
AYNUR ÇETİN-45217650112
MÜNEVVER YILMAZ-44773664922
AYŞE YILMAZ-17369578286
AHMET YILMAZ-17366578340
TAMER YILMAZ-17360578568
TÜRKAN BELLER-59128186202
HÜSEYİN YILMAZ-17354578796
MUHİTTİN YILMAZ-17351578850
NAZİFE ŞAT-17989560296
2026/93
DUDU KARAGÖZ-45580638076
MEHMET KARAGÖZ-45598637412
MÜSLİME ASAR-44311680322
MUSTAFA KARAGÖZ-45586637868
EMİNE KARAGÖZ-45565638596
BAYRAM AYŞE ÖNDER-43912693670
SEMA ALKAN-38326879826
DUDU KUŞ-45331646350
HATİCE TOPRAK-45559638724
EMİNE SEZER-44503673934
2026/94
MÜNİRE SERT-20803487372
MESUT SERT-20833486352
MESUDE GÜNGÖR-14551276326
MÜRŞİDE SERT-20827486580
TEMÜR SERT-20824486644
MERT SERT-20815486936
ECE SERT GAZİOĞLU-20794487696
MEHMET BİLDİREN-43828696444
2026/95
EMİNE KARAGÖZ-45565638596
SAADET KIR-43729699728
FATMA GEVEN-59173184918
GÜLSEN CÜRA-44644669216
GÜLSEREN ÇAKMAK-21127476516
FATMA DEMİREL-51421389946
2026/96
NURETTİN YAVAŞ-43666701812
ARİFE YAVAŞ-43645702540
BAYRAM AYŞE TEMİZ-43636702832
İSMAİL YAVAŞ-43633702996
NİHAT YAVAŞ-43627703114
DAVUT YAVAŞ-43621703332
2026/97
UMMAHAN EŞ-44941659316
FİKRİYE ŞAHİN-44245682522
İSMAİL ŞAHİN-44242682686
SEVGİ SÜZEK-26081288038
CEMAL ŞAHİN-44236682814
ŞERİF EŞ-44938659480
AZİME YILDIZ-45286647822
EMİNE DİNÇ-44845662504
NEVZAT EŞ-44932659608
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından;
2026/66 esas sayılı dosyanın dava konusu olan MANİSA İli SOMA İlçesi EVCİLER Mahallesi 1079 parsel sayılı taşınmazın 283,28 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/67 esas sayılı dosyasının MANİSA İli SOMA İlçesi EVCİLER Mahallesi 1088 parsel sayılı taşınmazın 10,58 m2 mülkiyet; 2827,33 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/68 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 1069,17 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/69 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 11,43 m2 mülkiyet; 1927,01 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/70 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 4,99 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/71 MANİSA İli SOMA İlçesi KOZLUÖREN Mahallesi 122 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 214,10 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/72 MANİSA İli SOMA İlçesi TEKELİIŞIKLAR Mahallesi 150 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 85,52 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/73 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 106 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 331,16 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/74 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 106 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 294,19 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/75 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 102 ada 52 parsel sayılı taşınmazın 3,60 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/76 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇEVİRCEK Mahallesi 102 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 922,76 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/77 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 130 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 12,05 m2 mülkiyet; 1859,37 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/78 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 112 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 296,11 m2 veMANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 5,76 m2 mülkiyet; 571,12 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/79 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 265,31 m2 ve MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 3,43 m2 mülkiyet; 1861,94 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/80 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 1,66 m2 mülkiyet; 9,49 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/81 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 570,00 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/82 MANİSA İli SOMA İlçesi ÇERKEZSULTANİYE Mahallesi 116 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 567,88 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/83 MANİSA İli SOMA İlçesi BOZARMUT Mahallesi 118 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 471,70 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/84 MANİSA İli SOMA İlçesi BOZARMUT Mahallesi 118 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet;823,18 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/85 MANİSA İli SOMA İlçesi KAYRAKALTI Mahallesi 111 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 937,46 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/86 MANİSA İli SOMA İlçesi KAYRAKALTI Mahallesi 111 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 262,47 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/87 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 120 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 92,31 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/88 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 117 ada 58 parsel sayılı taşınmazın 488,23 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/89 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 115 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 3,61 m2 mülkiyet; 416,81 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/90 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 115 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 4,83 m2 mülkiyet; 45,20 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/91 MANİSA İli SOMA İlçesi TÜRK PİYALE Mahallesi 117 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 5,29 m2 mülkiyet; 1675,52 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/92 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 6,25 m2 mülkiyet; 1275,85 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/93 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 21,58 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/94 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 162,53 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/95 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 109 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 3,90 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/96 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 131 ada 73 parsel sayılı taşınmazın 517,77 m2, MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 146 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 9,84 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
2026/97 MANİSA İli SOMA İlçesi TABANLAR Mahallesi 131 ada 70 parsel sayılı taşınmazın 100,44 m2 kısmında enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti,
Enerji nakil hattı olarak kullanılması amacıyla irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı kurum adına tapuda tescilleri için Kamulaştırma Kanunu'nun8. Maddesi gereği kamulaştırma prosedürünün tamamlandığı idarece ;
2026/66 esas sayılı dosyasının toplam 2.600,89 TL,
2026/67 esas sayılı dosyasının toplam 26.225,25 TL,
2026/68 esas sayılı dosyasının toplam 9.651,59 TL,
2026/69 esas sayılı dosyasının toplam 41.938,89 TL,
2026/70 esas sayılı dosyasının toplam 45,81 TL,
2026/71 esas sayılı dosyasının toplam 1.965,72,
2026/72 esas sayılı dosyasının toplam 4.958,08 TL,
2026/73 esas sayılı dosyasının toplam 8.088,17 TL,
2026/74 esas sayılı dosyasının toplam 6.871,60 TL,
2026/75 esas sayılı dosyasının toplam 201,60 TL
2026/76 esas sayılı dosyasının toplam 21.906,58 TL,
2026/77esas sayılı dosyasının toplam 44.234,77 TL,
2026/78 esas sayılı dosyasının 296,11 m2 toplam 7.873,36 TL - 571,12 m2 toplam 6.862,02 TL,
2026/79 esas sayılı dosyasının 265,31 m2 toplam 6.197,03 TL - 1861,94 m2 toplam 43.719,53 TL,
2026/80 esas sayılı dosyasının toplam 332,45 TL,
2026/81 esas sayılı dosyasının toplam 13.313,89 TL,
2026/82 esas sayılı dosyasının toplam 13.264,37,
2026/83 esas sayılı dosyasının toplam 11.017,82 TL,
2026/84 esas sayılı dosyasının toplam 19.580,62 TL,
2026/85 esas sayılı dosyasının toplam 49.852,86 TL,
2026/86 esas sayılı dosyasının toplam 13.957,80 TL,
2026/87 esas sayılı dosyasının toplam 2.156,15 TL,
2026/88 esas sayılı dosyasının toplam 11.403,93 TL,
2026/89 esas sayılı dosyasının toplam 9.976,64 TL,
2026/90 esas sayılı dosyasının toplam 1.378,10 TL.
2026/91 esas sayılı dosyasının toplam 39.489,32 TL,
2026/92 esas sayılı dosyasının toplam 68.797,60 TL,
2026/93 esas sayılı dosyasının toplam 1.296,60 TL,
2026/94 esas sayılı dosyasının toplam 8.698,74 TL,
2026/95 esas sayılı dosyasının toplam 234,32 TL,
2026/96 esas sayılı dosyasının toplam 517,77 m2 toplam 27.534,31 TL - 9,84 m2 toplam 523,28 TL,
2026/97 esas sayılı dosyasının toplam 5.341,26 TL, bedel belirlendiğini her dosyada davalıların pazarlığa davet edildiğini ancak davalı ile anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle davalı adına kayıtlı dava konusu taşınmazın , davalı ile anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereği yeniden tespiti ve tespit neticesi değerde oluşacak artı veya eksi değerlerin taraflara ödenmesi , kamulaştırma planınında gösterildiği şekilde irtifak hakkının kurum adına tapuya tescili talebiyle dava açılmakla;
Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak iş bu davalarda husumetinE Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği,Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin merkezinin Ankara'da olduğu, Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 29.07.2026
#ilangovtr Basın no ILN02535982