SOMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. SOMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/535 Esas

DAVALI : AYŞE ÇAKMAK Denis Mahallesi Muhtarlığı Soma/ MANİSA

MANİSA ili Soma ilçesi Deniş Mah 750 parsel ve 751 parsel no'lu taşınmazların Davacı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma bedeli davasında 30/12/2023 tarihli alınan bilirkişi raporunda yukarıda yazılı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu esaslarına göre;

750 parsel için toplam Kamulaştırma Bedeli : 158.420,38TL

751 parsel için toplam Kamulaştırma Bedeli : 10.977,04TL olmak üzere;

Davalı Ayşe Çakmak'ın payına düşen ,

750 parsel için- 1/2 hisse oranı - 79.210,19 TL

751 parsel için-1/2 hisse oranı -5.488,52TL olmak üzere toplam 84.698,71 TL olduğu kanaati bildirilmiş olup, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

Katip 255893

Hakim 214900

#ilangovtr Basın no ILN02085448