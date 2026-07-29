SÖKE SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SÖKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/681 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Miras bırakan 29968118756 T.C. Kimlik Numaralı Ali Deniz'in mirasçıları arasında yer Mustafa Ali Deniz'in sağ/ölü olduğu bilgisine ulaşılamadığından ilgilinin mirasçısı bulunup bulunmadığı hususunda mirasçıların işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02520312