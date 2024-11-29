SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre satış ihalesi yapılacaktır. İhale, Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 11.12.2024 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN;

S. No Mahallesi A/P Yüzölçüm (m²) Nitelik İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Saati 1 Atburgazı 111/4 695,81 Arsa Ayrık Konut 2 Kat Taks: 0.40 Kaks:0.80 1.250.000,00 37.500,00 14:00 2 Atburgazı 112/1 522,37 Arsa Ayrık Konut 2 Kat Taks: 0.40 Kaks:0.80 950.000,00 28.500,00 14:05 3 Atburgazı 112/10 314,78 Arsa Ayrık Konut 2 Kat Taks: 0.40 Kaks:0.80 600.000,00 18.000,00 14:10 4 Bağarası 110/81 1.110,21 Zeytinlik Büyük kısmı imar planı dışında Ağaçlandırılacak alan 172 m²'si İmar Planı içinde Ayrık 2 kat konut İnşaat nizamlı alanda ancak tek başına yapılaşmaya müsait değil.110 ada 78 parselle tevhid şartı vardır. 600.000,00 18.000,00 14:15 5 Güllübahçe 203/1 677,05 Arsa Bitişik Nizam 2 Kat Konut İmarlı olup Yola Terk Edilecek kısmı vardır. 203 ada 2 ve 6 parselle şuyuludur. 2.600.000,00 78.000,00 14:20 6 Güllübahçe 292/7 802,22 Sebze Bahçesi Turizm 2.Konut Alanı Emsal:1.00 Hmax:9,50 Mt - Ayrık Konut Taks: 0.30 - Kaks: 0.70 İmarlı Olup Yoldan İhdas ve Yola Terk Edilecek Kısmı Vardır. 3.600.000,00 108.000,00 14:25 7 Karakaya 113/118 926,88 Bahçe Köy Yerleşik alanı içinde 2 Kat Konut Taks: 0,40 ı geçilmeyeceği (7,50)m den fazla katlı bina yapılamayacağı Dere alanına cepheli yola cephesi olmadığından tek başına yapılaşamaz. En Yakın Kadastral yola cephe alacak şekilde komşu parsellerle tevhid edilmesi gerekmektedir. 400.000,00 12.000,00 14:30 8 Kemalpaşa 302/16 56,23 Arsa Etkileme Geçiş alanında Bitişik Konut 2 Kat Taks:0,50 İnşaat nizamlı 3,20 m² yola terki var 302/17 parselle tevhid şartı var 250.000,00 7.500,00 14:35 9 Kemalpaşa 302/17 58,20 Arsa Etkileme Geçiş alanında Bitişik Konut 2 Kat Taks:0,50 İnşaat nizamlı 3m² yola terki var 302/16 parselle tevhid şartı var. 250.000,00 7.500,00 14:40 10 Tuzburgazı 109/5 581,75 Arsa Ayrık Konut 2 kat Taks:0,20 Kaks:0,40 1.300.000,00 39.000,00 14:45 11 Tuzburgazı 109/6 527,91 Arsa Ayrık Konut 2 kat Taks:0,20 Kaks:0,40 1.200.000,00 36.000,00 14:50 12 Yenikent 1406/22 490,85 Arsa Ayrık Nizam 5 Kat Konut Taks: 0.30 - Kaks: 1.50 İnşaat Nizamlıdır. 8.500.000,00 255.000,00 14:55

2. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

1. Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı ).

2. İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ).

3. Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.

4. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı ).

5. İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.

6. Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.

7.İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

8. Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.

9. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı )

10. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.

11. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

12. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

3. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.

4. Bedeli 4.000.000,00 TL ve üzeri olan taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %50’si peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 2 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

5. Şartname bedeli 2.000,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

6. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.

7. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.

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