SÖKE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

SÖKE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/300 Esas

DAVALILAR : 1- FERDİ ZELYÜT -BAAİ 131 8224 DT LELYSTAD / HOLLANDA KRALLIĞI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize hem Türkiye içi hem bildirilen yurt dışı adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi sonuç kısmı "Teminatsız olarak Aydın İli, Söke İlçesi, Sazlıköy 182 Ada, 4 Parselde yer alan taşınmaz üzerine İHTİYATİ TEDBİR konulmasına,

Muris muvazaası nedenine dayalı olarak TAPUNUN İPTALİNE VE MÜVEKKİLE PAYI ORANINDA TESCİLİNE,

Mahkememiz aksi kanaatte ise MİRASIN TENKİSİNE ve MÜVEKKİLİNİN PAYININ TESCİLİNE veya değerinin tasarruf tarihinden işlemiş ve işleyecek tüm yasal faizleri ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve yine davacının hissesine isabet eden tüm para ve diğer hakların davalılardan tasarruf tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek tüm yasal faizleri ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini,

Tüm yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine, karar verilmesini saygıyla sunar ve dileriz. " şeklinde talep edilmektedir.

Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere iş bu yazımız gereği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02457585