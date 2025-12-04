×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

SÖKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SÖKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 00:00

T.C. SÖKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/26 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Dava konusu; Aydın İli, Söke İlçesi, Karaatlı Mah. 113 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesi davasında dahili davalı Yavuz Göçmezcan'a yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, tensip zaptı ve 26/02/2026 günü saat 09:35 olan duruşma gününün tebliğ yerine geçmek üzere iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

DAHİLİ DAVALI :YAVUZ GÖÇMEZCAN

- 18448485686 TC Kimlik Numaralı Tahsin ve Nakiye oğ. 30/01/1954 Almanya dğ.

ADRES :Dağ Mah. Çetin Sokak No:8 Kuşadası/ Aydın

 

#ilangovtr Basın no ILN02351561

 