T.C. SÖKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/26 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Dava konusu; Aydın İli, Söke İlçesi, Karaatlı Mah. 113 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesi davasında dahili davalı Yavuz Göçmezcan'a yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, tensip zaptı ve 26/02/2026 günü saat 09:35 olan duruşma gününün tebliğ yerine geçmek üzere iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

DAHİLİ DAVALI :YAVUZ GÖÇMEZCAN

- 18448485686 TC Kimlik Numaralı Tahsin ve Nakiye oğ. 30/01/1954 Almanya dğ.

ADRES :Dağ Mah. Çetin Sokak No:8 Kuşadası/ Aydın

#ilangovtr Basın no ILN02351561