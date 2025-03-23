SÖĞÜT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SÖĞÜT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/30 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/30 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Dava ve Taşınmaz Bilgileri:

- 2024/30 Esas - Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Çaltı Köyü, Şen Mahallesi, 119 ada 1 parsel sayılı taşınmaz

Maliki: HASAN HÜSEYİN TOPAK İLYAS TOPAK

#ilangovtr Basın no ILN02194494