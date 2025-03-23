SÖĞÜT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SÖĞÜT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/30 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/30 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Dava ve Taşınmaz Bilgileri:
- 2024/30 Esas - Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Çaltı Köyü, Şen Mahallesi, 119 ada 1 parsel sayılı taşınmaz
Maliki: HASAN HÜSEYİN TOPAK İLYAS TOPAK
#ilangovtr Basın no ILN02194494