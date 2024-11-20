SÖĞÜT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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SÖĞÜT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/529 Esas



KARAR NO : 2024/48

DAVALILAR : HATİCE ERDEMİR-24187390228

SEBİLE ERDEMİR-24178390510



Davacı MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda 21/06/2016 tarihli duruşmada aşağıdaki şekilde karar verilmiş, Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Davanın KABULÜNE,



1- Davaya konu Bilecik İli, Söğüt ilçesi, Sırhoca Köyü, 126 ada, 147 parsel nolu taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının kamulaştırma nedeniyle iptaline, davacı adına tapuya tesciline, ayrıca kamulaştırma bedelinin 62.471,3 TL olarak tespitine, daha önceden davacı tarafça bankaya bloke edilen miktarın davalılara ödenmesine ve bu amaçla müzekkere yazılmasına,



2- İş bu hükmün tescil/terkin yönünden kesin olduğuna,



3-a)- Taşınmazlarda takyidat bulunuyorsa kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,



b)- Davacı idarenin harçtan muaf olması nedeniyle harç alınmasına yer olmadığına,



c)- Davanın mahiyeti gereği davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına,



ç)- Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,



d)- Kullanılmayan gider avansı varsa hüküm kesinleşiğinde davacı tarafa iadesine,



Dair, davacı vekilinin ve davalı Şaban Kasap'ın yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 13/02/2024



Tashih Şerhi



1- Mahkememizin yukarıda yazılı olan 2022/529 Esas ve 2024/48 Karar sayılı ilamında "davacı adına tapuya tesciline," kısmının düzeltilerek;



"Hazine adına tapuya tesciline" yazılmasına, 6100 sayılı HMK'nın 304/1. maddesi uyarınca hükmün bu şekilde TASHİHİNE,



2- İşbu kararın mahkememizin 2022/529 Esas ve 2024/48 Karar sayılı ilamının eki sayılmasına,



Dair, tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda kesin olmak üzere karar verildi. 03/04/2024



Tashih Şerhi



1- Mahkememizin yukarıda yazılı olan 2022/529 Esas ve 2024/48 Karar sayılı ilamında "davacı idareye iadesine" kısmının düzeltilerek;



"Hazine adına tapuya tesciline" yazılmasına, 6100 sayılı HMK'nın 304/1. maddesi uyarınca hükmün bu şekilde TASHİHİNE,



2- İşbu kararın mahkememizin 2022/529 Esas ve 2024/48 Karar sayılı ilamının eki sayılmasına,



Dair, tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda kesin olmak üzere karar verildi.

#ilangovtr Basın no ILN02125603