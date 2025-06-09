SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/76 .....96 esas arası seri dava

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : * Eskişehir ili, Sivrihisar ilçesi, Kurtşeyh mahallesi, Ahiler Mahallesi, Sığırcık mahallesi

*Eskişehir ili, Günyüzü ilçesi, Gümüşkonak mahallesi, Çakmak mahallesi,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Aşağıda liste halinde sunulmaktadır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI tarafıdan 03/01/2023 tarihli ve 895191 sayılı OLUR'larıyla tasdik edilen Ankara -İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında aşağıda il ilçe, mahalle, ada, parsel numarası bilgileri bulunan ve anlaşmay sağlanamayan taşınmazların maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla alınan KAMU YARARI KARARI gereğince, isabet eden taşınmazın içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davada hususların ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'na yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmak ve açtıkları davada Yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirilmez ise Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece Tespit edilen kamulaştırma bedelinin Sivrihisar Halk Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihiden itibaren10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği aşağıda bilgileri yazılı tapu maliklerinin 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayın tarihidir) 26.05.2025

KAMULAŞTIRMA YAPILACAK MAHALLER

Dosya No İl İlçe Mahalle Ada/Parsel 2025/76 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/745 2025/77 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/749 2025/78 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/751 2025/79 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/755 2025/80 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/758 2025/81 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/780 2025/82 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1550/10 2025/83 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1551/4 2025/84 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1586/5 2025/85 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1586/7 -1587/5

1589/33 - 1611/16 2025/86 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1587/5 2025/87 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1588/8 2025/88Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1589/35 - 1611/14 2025/89Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1610/308 2025/90Esas Eskişehir Sivrihisar Ahiler 1797/99 2025/91 Esas Eskişehir Sivrihisar Kurtşeyh 0/2249 2025/92 Esas Eskişehir Sivrihisar Kurtşeyh 0/2270 2025/93 Esas Eskişehir Sivrihisar Sığırcık 0/2639 2025/94 Esas Eskişehir Sivrihisar Sığırcık 0/2642 - 0/2643 2025/95 Esas Eskişehir Sivrihisar Sığırcık 0/2647 2025/96 Esas Eskişehir Sivrihisar Sığırcık 0/2648 Dosya No İl İlçe Mahalle Ada/Parsel 2025/76 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/745 2025/77 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/749 2025/78 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/751 2025/79 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/755 2025/80 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/758 2025/81 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/780 2025/82 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1550/10 2025/83 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1551/4 2025/84 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak Günyüzü Çakmak 0/745 202 5/77 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/749 2025/78 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/751 2025/79 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/755 2025/80 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/758 2025/81 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/780 2025/82 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1550/10 2025/83 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1551/4 2025/84 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1586/5 2025/85 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1586/7 -1587/5 1589/33 - 1611/16 2025/86 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1587/5 2025/87 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1588/8 2025/88Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1589/35 - 1611/14 2025/89Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1610/308 2025/90Esas Eskişehir Sivrihisar Ahiler 1797/99 2025/91 Esas Eskişehir Sivrihisar Kurtşeyh 0/2249 2025/92 Esas Eskişehir Sivrihisar Kurtşeyh 0/2270 2025/93 Esas Eskişehir Sivrihisar Sığırcık 0/2639 2025/94 Esas Eskişehir Sivrihisar Sığırcık 0/2642 - 0/2643 2025/95 Esas Eskişehir Sivrihisar Sığırcık 0/2647 2025/96 Esas Eskişehir Sivrihisar Sığırcık 0/2648 Dosya No İl İlçe Mahalle Ada/Parsel 2025/76 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/745 2025/77 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/749 2025/78 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/751 2025/79 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/755 2025/80 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/758 2025/81 Esas Eskişehir Günyüzü Çakmak 0/780 2025/82 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1550/10 2025/83 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1551/4 2025/84 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1586/5 2025/85 Esas Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak 1586/7- 1589/33 1587/7

işehir Günyüzü Gümüşkonak 1586/7- 1589/33 1587/7- 1611/16 611/16

#ilangovtr Basın no ILN02239499