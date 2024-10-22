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SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 00:00

İLAN
T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

19/07/2024

Sayı : 2023/34 Esas
Konu : Gaiplik

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALİ İHSAN ÖZLAHLAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.19/07/2024

GAİP
TC KİMLİK NO : 43900961552
ADI SOYADI : ALİ İHSAN ÖZLAHLAN
BABA ADI : ŞEYHMUS
ANA ADI : LÜTFİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1968
DOĞUM YERİ : SİVEREK
İKAMETGAH ADRESİ :

 

#ilangovtr Basın no ILN02108066