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T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ
19/07/2024
Sayı : 2023/34 Esas
Konu : Gaiplik
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALİ İHSAN ÖZLAHLAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.19/07/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 43900961552
ADI SOYADI : ALİ İHSAN ÖZLAHLAN
BABA ADI : ŞEYHMUS
ANA ADI : LÜTFİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1968
DOĞUM YERİ : SİVEREK
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr Basın no ILN02108066