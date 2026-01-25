SİVEREK AİLE MAHKEMESİ

İLAN

SİVEREK AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/211 Esas

KARAR NO : 2025/514

GEREKÇELİ KARAR

HÜKÜM :

1- Yoksulluk nafakasının artırılması talebinin KISMEN KABULÜ ile; Siverek Aile Mahkemesi'nin 29/06/2021 Tarih, 2020/239 Esas ve 2021/330 Karar sayılı kararı ile davacı kadın lehine hükmedilen 400-TL yoksulluk nafakasının dava tarihinden (03/04/2024) itibaren geçerli olmak ve tahsilde tekerrüre neden olmamak üzere 1500-TL artırılarak aylık 1900-TL'ye YÜKSELTİLMESİNE, belirlenen yoksulluk nafakasının her ay düzenli olarak davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin Reddine,

2- Adli yardım talebinde bulunulması nedeniyle başlangıçta alınmayan 427,60 TL başvurma harcı ve 1230-TL nisbi karar ilam harcı olmak üzere toplam 1657,60 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3- Adli yardım talebinde bulunulması nedeniyle suç üstü ödeneğinden karşılanan 6 adet tebligat masrafı olan 885,00- TL, 1 adet ilanen tebligat ücreti 13.392,00 TL olmak üzere toplam 14.277,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 30.000-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, kabul edilen kısım yönünden miktar itibariyle KESİN; reddedilen kısım yönünden verilen kararın tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere davacı ve davacı vekilinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 05/09/2025

EK KARAR

HÜKÜM:

1- Davacı vekilinin talebinin KABULÜ ile; HMK 305/A maddesi gereğince mahkememizce hükmedilen aylık 1900 TL nafaka miktarının kararın kesinleştiği tarihi takip eden yıllarda bu tarih itibariyle TÜİK tarafından belirlenen yıllık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında kendiliğinden artırılmasına,

2- Ek kararın taraflara tebliğine,

Dair; tarafların yokluğunda iş bu ek kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere dosya üzerinden karar verildi. 13/10/2025

#ilangovtr Basın no ILN02387508