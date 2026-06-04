SİVEREK 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİVEREK 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2026/31 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyleŞanlıurfaili Siverek İlçesi Uzunziyaret mahallesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Salih Dinek vekili Av. Erkan İlik tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca,

İlan Konusu: Dava konusu taşınmaz; Mahkememiz dava dosyasına konu Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Uzunziyaret Mahallesi, M43.D.12.C/D pafta numaralı, Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Uzunziyaret mahallesi Uzunziyaret Küme evlerinde bulunan evi ve evin üzerinde bulunduğu parsele (ekte bulunan krokide belirtilen S nolu parseli); dava konusu taşınmazın Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Uzunziyaret mahallesi sınırları içerisindeki bahse konu tapusuz taşınmaz ile ilgili olarak mahkememizde Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahalinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edemediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği T.M.K.nun 713/4 maddeleri uyarınca ilan olunur. 06/05/2026

#ilangovtr Basın no ILN02479079