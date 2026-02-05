SİVEREK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. SİVEREK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/116 Esas

DAVALI : 1- SARA KARAKEÇİLİ - T.C.658*****294

Davacı tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;

Yapılan tüm araştırmalara rağmen yukarıda ismi geçen davalı Sara KARAKEÇİLİ'nin tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma 15/04/2026 günü saat: 10:55'de yapılacaktır. Geçit Hakkı Kurulması'na ilişkin davada davaya taraf davalı Sara KARAKEÇİLİ'nin belirli gün ve saate bizzat duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekili marifeti ile temsil ettirmeleri, aksi halde duruşmalara yokluklarında davam edilerek karar verileceği hususu duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02394207