SİVEREK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİVEREK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/83 Esas

Davacı Mehmet Şükrü AKYILDIZ vekili Av. Mehmet Muhittin NASANLI tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescili (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca

Davacı tarafından davalılar aleyhine Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Konurtepe Mahallesi, Tahtalı küme evleri mevkisinde bulunan taşınmaz, (ekte gönderilen krokide belirtilen A-B parselleri) ile ilgili olarak mahkememizdeTapu İptali ve Tescili (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2024/83 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği taktirde ve yasal şartların oluşması halinde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K. 713 maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02256643