SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 00:00

T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1333 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YERŞanlıurfa ili, Siverek İlçesi.
MEVKİİ : Karadibek Mahallesi
ADA NO : 103 ada
PARSEL NO : 1 nolu parsel
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Konuya ve taşınmazın malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin 1 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/1333 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.01.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02389443