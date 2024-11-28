SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/115 Esas

DAVALI :ESAT AKIL - 11898029110



Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;



Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Turna mahallesi 123 ada, 1 parsel numarası ile gösterilen taşınmazdan 3420.01 m² daimi irtifak hakkı, 1716.43 m² geçici irtifak hakkının BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. lehine kamulaştırıldığı, Taşınmazın rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun taahhütlü mektup gönderilmesine rağmen, davalılar bu bedel üzerinde anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermedikleri, davalı taşınmaz sahiplerinin belirlenen bedel üzerinden tapuda ferağ vermemeleri üzerine mahkemenizden, kamulaştırılan taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedel karşılığında daimi irtifak hakkının BOTAŞ lehine tesciline karar verilmesini talep etmiştir.



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 18/03/2025 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02130352