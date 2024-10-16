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SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 00:00

İLAN

T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/38 Esas
DAVALI Akif Karakoç- T.C 43099988538 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Davacı TEİAŞ (TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) aleyhinize açılan "Dava konusu Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hamamören mahallesi 181 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 9078.84 m²'lik kısmının irtifak alanı olarak bedelinin tespiti ile TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapudan tesis ve tesciline karar verilmesi" talepli davanın yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalarda adresinize ulaşılamaması sonucu Mahkememizin 27/06/2024 tarih 25 nolu celsesinin 4 nolu ara kararında belirtilen karar gereği dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı,ön inceleme duruşmasına davet tutanağı ve 07/11/2024 günü saat 09:50 tarihli duruşma gününün işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağı geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02104796