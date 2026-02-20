×
SİVAS KADASTRO MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 00:00

İLAN

T.C. SİVAS KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı 2025/24 Esas

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ANKARA ile Davalılar ERÇİN SEVAL arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasında Erçin Seval'e tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Nurettin ve Ülker evladı 08/03/1975 dogumlu, Davalı Erçin Seval, duruşmanın bırakıldığı15/04/2026 günü saat 09:40’da Sivas Kadastro Mahkemesinde duruşmada hazır bulunmanız, tüm savunma ve delillerinizi bildirmeniz gerekmektedir, gelmediğiniz, geçerli bir mazeret bildirmediğiniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı,usulü işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yargılama sonunda mevcut delil durumuna göre karar verileceği, dava dilekçesi veduruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

