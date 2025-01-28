SİVAS 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİVAS 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/21 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numarası yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;

Aşağıda esas numarası, tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazın belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankasına yatırılacaktır. 2025/21 Esas numarası yazılı davanın duruşması 13/02/2025 günü saat 10:20'dan itibaren Sivas 5.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

Esas-Tapu kaydı: 2025/21 E. Sivas Merkez Hasbey Köyü 115 ada 176 parsel

Davalılar: SEBİHA BİLGİSEVEN, FATMA OKUMUŞ, HATİCE ZAR, AYİŞE ÖZGEDİK, HASAN AYDIN, MUSTAFA AYDIN SEMİHA DARBAZ, SITKI DARBAZ, HALİT DARBAZ, SANİYE ER

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 21.01.2025

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