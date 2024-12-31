SİVAS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SİVAS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/86 Esas

DAVALILAR : SONER FIRTINA (TCKN: 131******66) ve diğerleri,

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat iade olmuştur. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 18/02/2025 günü saat: 09:55, Sivas 4. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonu

#ilangovtr Basın no ILN02149716