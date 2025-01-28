SİVAS 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. SİVAS 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

22.01.2025

Sayı : 2025/105 Esas

Konu : İlan.

Mahkememizin 20/01/2025 tarihli tensip ara kararı gereğince;

Türk Medeni Kanunun 33.Maddesi gereğince;

Davacılar tarafından; kardeşleri Galip KORKMAZ'ın yaklaşık 30-31 yaşlarında iken 2001 yılı Haziran ayı civarında anne ve babası ile Sivas ilinde birlikte yaşadıkları evden çıkarak ve bir daha geri dönmeyerek, aniden ortadan kaybolması nedeniyle gaiplik kararı verilmesi talep ve dava edilmiş olmakla;

Cafer ve Hanım oğlu 01/01/1970 doğumlu GALİP KORKMAZ isimli şahsı tanıyan, bilen ve gaipliği hakkında bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurup haber vermeleri, aksi halde GALİP KORKMAZ'ın TMK 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 20/01/2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 16700248772

ADI SOYADI : GALİP KORKMAZ

BABA ADI : CAFER

ANA ADI : HANIM

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1970

DOĞUM YERİ : YILDIZELİ

İKAMETGAH ADRESİ :

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