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SİVAS 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

SİVAS 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 00:00

İLAN
T.C. SİVAS 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

22.01.2025

Sayı : 2025/105 Esas
Konu : İlan.

Mahkememizin 20/01/2025 tarihli tensip ara kararı gereğince;
Türk Medeni Kanunun 33.Maddesi gereğince;
Davacılar tarafından; kardeşleri Galip KORKMAZ'ın yaklaşık 30-31 yaşlarında iken 2001 yılı Haziran ayı civarında anne ve babası ile Sivas ilinde birlikte yaşadıkları evden çıkarak ve bir daha geri dönmeyerek, aniden ortadan kaybolması nedeniyle gaiplik kararı verilmesi talep ve dava edilmiş olmakla;
Cafer ve Hanım oğlu 01/01/1970 doğumlu GALİP KORKMAZ isimli şahsı tanıyan, bilen ve gaipliği hakkında bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurup haber vermeleri, aksi halde GALİP KORKMAZ'ın TMK 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 20/01/2025

GAİP
TC KİMLİK NO : 16700248772
ADI SOYADI : GALİP KORKMAZ
BABA ADI : CAFER
ANA ADI : HANIM
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1970
DOĞUM YERİ : YILDIZELİ
İKAMETGAH ADRESİ :

 

#ilangovtr Basın no ILN02163432